Moloz yığınları arasında tehlikeli antrenman

Tarihi başarılarla dolu olan Kartal Spor'un maçlarını oynadığı Kartal Stadyumu'nun bir kısmı Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Moloz yığınları arasında kalan stat yıkıma rağmen kapatılmadı. Statta daha önceden antrenman yapan futbol takımlarına da yer gösterilmeyince takımlar adeta moloz yığınlarının arasında antrenmanlarına devam etti. Futbolcular sahanın moloz olmadığı yerlerde antreman yapmaya çalışırken, meydana gelebilecek bir kazaya ya da sakatlanma riskiyle de karşı karşıya kaldı.