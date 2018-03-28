Yıkımı bilmeceye dönen Kartal Stadyumu'nda moloz yığınları arasında tehlikeli antrenman havadan görüntülendi. Kartal'da futbolcular moloz yığınların arasında antrenman yapıyor.
Volkan Demirel, Servet Çetin, Olcan Adın gibi Milli futbolcuların yetiştiği Kartalspor'un stadyumunda futbolcuların moloz yığınları arasında antrenman yapmaya devam etmesi içler acısı durumu ortaya koydu. Öte yandan futbolcuların yıkık dökük adeta savaş alanını andıran statta yaptığı antrenman havadan görüntülendi. Görüntülerde moloz olmayan yerlerde futbolcuların gruplar halinde çalıştığı görülüyor. Futbolcular molozlara çarpmamak için büyük gayret gösterdiği görülüyor.