Giriş Tarihi: 08.01.2026 07:09

Murat Özbostan'dan Galatasaray-Fenerbahçe finali için olay yorum! "Sezonun kalanının fotoğrafını çeker"

ATV ekranlarında şifresiz yayınlanacak olan Turkcell Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, kritik randevu öncesinde önemli ifadeler kullandı.

Turkcell Süper Kupa finalinin heyecanı, 10 Ocak cumartesi günü saat 20.30'da ATV ekranlarında yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Zorlu randevu öncesinde, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, dev derbiyi kaleme aldı. İşte Özbostan'ın dikkat çeken ifadeleri...

"FUTBOLUMUZA RENK KATACAKTIR"

Saha dışı pek çok sıkıntının yaşandığı bu dönemde Galatasaray-Fenerbahçe finali futbolumuza renk katacaktır... Dünyanın gözü, ünlü yabancı oyuncuların da yer aldığı bu derbide olacak. Yıllardır şampiyonluk yarışında at başı giden bu iki kulüp, Süper Kupa finaliyle Türk futboluna nefes olacak... Ezeli rekabet ve ebedi dostluk içerisinde özellikle Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin ateşe benzin dökmemesi, Galatasaray'ın da dostluğa değer vermesi, uzun yıllar sonra rekabet içerisinde inanılmaz bir mücadelenin verileceğini bize gösteriyor

Geride kalan maçlara baktığımızda Galatasaray'ın, Trabzonspor karşısında son derece rahat bir galibiyet aldığını gördük. Sarı-kırmızılılar, kaldıkları yerden yollarına devam ediyor.

"GÖZLER YİNE ICARDI'DE OLACAK"

Kadroda çok değerli isimler var ancak tüm gözler yine Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli yıldız, Fenerbahçe maçının adamı olmaya en yakın isim. Form grafiği yüksek. Genel tabloya baktığımızda Galatasaray, bu maça A'dan Z'ye hazır görüntüsü veriyor.

Gelelim Fenerbahçe'ye; sarı-lacivertliler futbola adeta yeniden âşık olmuş. Samsunspor maçında özellikle ilk yarıda izlediğimiz takım, sahada muhteşem bir oyun ortaya koydu..

"NENE'YE FORMA GÖSTERMEZ"

Elbette herkesin merakla beklediği isim, Samsunspor'dan transfer edilen Musaba'ydı. Yıldız futbolcu, ilk maçındaki iştahı ve arzusu ile dikkat çekti. Savunma arkasına yaptığı koşular ve oyun zekâsı Nene'ye artık forma yüzü göstermez. İki asistle skora da doğrudan etki etti. Ben beğendim. Fenerbahçe, düşük maliyetle nefis bir transfer yapmış. Yönetimi tebrik etmek gerekir.

Atatürk Olimpiyat Stadı, muhteşem bir geceye ev sahipliği yapacak. Tribünlerin tamamen dolu olacağını tahmin ediyorum. Bu maçın net bir favorisi yok.

"SEZONUN GERİ KALANIN PSİKOLOJİSİNİ BELİRLER"

Ancak kazanan taraf, ligin ikinci yarısı için ciddi bir moral ve ekstra motivasyon elde edecektir. Ve bazen bir kupa, sadece kupa değildir…Sezonun geri kalanının psikolojisini belirler.

"A KALİTE YAYINCILIK"

Turkuvaz Medya kar kış demeden tüm maçları sporseverler için ekranlara canlı olarak getirdi. Gaziantep'teki Galatasaray-Trabzon maçının yanı sıra Adana'daki Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması için önemli hazırlıklar yapıldı. Yayınlar, nefis çekimlerle anında verilen tekrar pozisyonlar ile beğeni kazandı. Finalde de A kalite yayıncılık bizi bekliyor.