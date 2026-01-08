Haberler
Murat Özbostan'dan Galatasaray-Fenerbahçe finali için olay yorum! "Sezonun kalanının fotoğrafını çeker"
Giriş Tarihi: 08.01.2026 07:09
ATV ekranlarında şifresiz yayınlanacak olan Turkcell Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, kritik randevu öncesinde önemli ifadeler kullandı.