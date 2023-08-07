NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

NK Olimpija Galatasaray maçı için geri sayım başladı. 3. eleme turunu geçmesi halinde play-offlara çıkacak Galatasaray'ın transferleri de çıktığı karşılaşmalar kadar konuşulmaya devam ediyor. Aslan, 3. turda NK Olimpija Ljubljana karşısında olacak. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna şifresiz canlı maç izle ekranı için yanıt arıyor. Peki, NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, muhtemel 11 ile karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…