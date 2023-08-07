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Haberler Galeri NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 22:41

NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

NK Olimpija Galatasaray maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gündemdeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak mücadelede Galatasaray, Slovenyalı ekip NK Olimpija Ljubljana karşısında olacak. Sarı kırmızılılar turu geçmeleri halinde adını play-off turuna yazdıracak. ''NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi'' soruları yanıt aramaya başladı. Erteleme kararı var mı araştırılıyor. Peki, NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11'ler…

NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

NK Olimpija Galatasaray maçı için geri sayım başladı. 3. eleme turunu geçmesi halinde play-offlara çıkacak Galatasaray'ın transferleri de çıktığı karşılaşmalar kadar konuşulmaya devam ediyor. Aslan, 3. turda NK Olimpija Ljubljana karşısında olacak. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna şifresiz canlı maç izle ekranı için yanıt arıyor. Peki, NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, muhtemel 11 ile karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

NK OLIMPIJA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında NK Olimpija Ljubljana karşısında. İşte, Galatasaray NK Olimpija maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı hakkında tüm merak edilenler...

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NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

NK OLIMPIJA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 8-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray NK Olimpija maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

ERTELENDİ Mİ?

Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok bölge sel altında kaldı. Bu durum sonrasında "karşılaşma ertelenecek mi?" sorusu akıllara geldi. Şimdilik mücadelenin ertelenmesine ilişkin alınmış bir karar yok.

NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

NK OLIMPIJA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele S Sport Plus ekranlarından izlenecek.

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