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  • O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

O görüntülerin ardından , 'i gönderiyor!

İstikbal Mobilya , savunma oyuncusu 'in sosyal medyada paylaşılan bir videodaki görüntülerinden dolayı futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.01.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 14:34
O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

İstikbal Mobilya , sol bek ile yollarını ayırma kararı aldı.

O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada olay şu şekilde anlatıldı:

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O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

"26 Ocak 2019 Cumartesi günü sosyal medyada yayınlanan bir videoda, kulübümüzle sözleşmesi bulunan futbolcu 'in sporcu ahlakı ve gençlere örnek teşkil etmesi açısından asla tasvip etmediğimiz görüntülerine rastlanmıştır."

O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

"Takımımızla sözleşmesi bulunan bu oyuncu sezon başı hazırlıklarda sakatlanmış, kulübümüz tarafından ameliyatı yaptırılıp, tedavi süreci içerisinde kendisiyle maddi-manevi her türlü açıdan ilgilenilmiştir."

O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

"Kendisinin rehabilitasyon dönemini tamamlayıp, takımına katılmasını ve sorumluluklarını yerine getirmesini beklerken bu nahoş görüntülerle gündeme gelmesini kabul etmemiz mümkün değildir."

O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

"Meselenin aydınlatılması için çalışmalar sürmekte olup, konuyu haber alır almaz adı geçen futbolcu ve kulübümüzle kontrat yaparken menajeri olmayan ancak sonradan oyuncunun menajerliğini üstlenen Metin Korkmaz'a gerekli ihtar çekilmiş..."

O görüntülerin ardından Kayserispor, Oğuzhan Berber'i gönderiyor!

"...Ve her türlü hakkımızın saklı kalması kaydıyla oyuncunun 'la olan kontratının karşılıklı olarak fesih edilmesi için gereğinin yapılması istenmiştir."

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