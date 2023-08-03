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Haberler Galeri Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 00:05

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius'u geçti ve Bulgaristan ekibi Ludogorets'i mağlup eden Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile eşleşti. İlk maç rakip takımın evinde oynanacak. Bu noktada Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Sarı kırmızılı ekip eşleşmeyi geçtiği takdirde playofflara kalacak. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için Galatasaray 4 maça daha çıkacak ve daha sonra adını gruplara yazdıracak.

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı 8 Ağustos 21.00'da oynanacak.

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Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın resmi yayıncısı henüz belli değil.

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray ilk 3. Tur, daha sonra da playoff mücadelelerine çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme fikstürü şöyle:

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

7 Ağustos 2023 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play off eşleşmeleri belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8/9 Ağustos, rövanş maçları 15 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak.

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