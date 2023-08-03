Giriş Tarihi: 03.08.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 00:05

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris Vilnius'u geçti ve Bulgaristan ekibi Ludogorets'i mağlup eden Slovenya takımı Olimpija Ljubljana ile eşleşti. İlk maç rakip takımın evinde oynanacak. Bu noktada Ljubljana Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Sarı kırmızılı ekip eşleşmeyi geçtiği takdirde playofflara kalacak. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar