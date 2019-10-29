Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında Başakşehir - Trabzonspor maçını kaleme aldı. Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. SABAH'ın usta kalemi Ömer Üründül, Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Zirveyi de yakından ilgilendiren dün geceki kritik maç günümüz futbolunun istediği ilkelere uygun ve zevkli geçti. Başakşehir 35. dakikaya kadar oyunu tek taraflı domine etti. Sahayı geniş kullanarak çok yönlü ofansif girişimler denediler. Ünal Karaman'ın taktik anlayışı doğruydu. Rakibin gücünü de hesap ederek öncelikle takım savunmasına ağırlık vermişti. Ama bir yanlış vardı; o da Sturridge'i 10 numara gibi görevlendirmek. Sturridge yapısı gereği kanat-forvet bir oyuncu. Ancak Karaman fizik gücü yetersiz olduğundan Başakşehir'in bek çıkışlarını önlemek için kendisini kanatta düşünmedi. Ama 10 numarada da başarılı olamazdı. Nitekim Sturridge'i santrfora, Sörloth'u sağ açığa, Kamil Ahmet'i de orta sahaya çekince takım hücumda da kıpırdandı ve iki de gol kaçırdı.