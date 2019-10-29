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  • Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:08
Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Medipol ile 2-2 berabere kaldı.

Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , Medipol - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Zirveyi de yakından ilgilendiren dün geceki kritik maç günümüz futbolunun istediği ilkelere uygun ve zevkli geçti.

Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

35. dakikaya kadar oyunu tek taraflı domine etti. Sahayı geniş kullanarak çok yönlü ofansif girişimler denediler.

Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ünal Karaman'ın taktik anlayışı doğruydu. Rakibin gücünü de hesap ederek öncelikle takım savunmasına ağırlık vermişti. Ama bir yanlış vardı; o da Sturridge'i 10 numara gibi görevlendirmek.

Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Sturridge yapısı gereği kanat-forvet bir oyuncu. Ancak Karaman fizik gücü yetersiz olduğundan 'in bek çıkışlarını önlemek için kendisini kanatta düşünmedi. Ama 10 numarada da başarılı olamazdı.

Ömer Üründül Başakşehir - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Nitekim Sturridge'i santrfora, Sörloth'u sağ açığa, Kamil Ahmet'i de orta sahaya çekince takım hücumda da kıpırdandı ve iki de gol kaçırdı.

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