Ömer Üründül'den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! "Fenerbahçe'nin en iyi transferi"

SABAH Spor'un usta kalemleri, Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yorumlar...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fred kimliğinden çok uzakta

Bizim hiçbir takımımız, vasat Avrupa takımları karşısında favori değildir. Bunun da bana göre en önemli nedeni; her Avrupa takımının, yapılarına göre oturmuş bir sistemleri olması. Bir de tabii bize göre fiziki üstünlükleri… Dün ilk yarıda Fenerbahçe çok mahkum oynadı. Tempoyu ayarlayan, topa hakim olan, pres yapan, savunmayı zorlayan bir Feyenoord vardı. Ama takım savunmasının alan daraltarak dikkatli olması, rakibe tek şans golünden fazlasını vermedi.