Giriş Tarihi: 07.08.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025
07:03
Ömer Üründül'den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! "Fenerbahçe'nin en iyi transferi"
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti. Kanarya böylelikle turu, 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçına bıraktı. SABAH Spor'un usta kalemleri; Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı değerlendirdi. Bilgiç ve Üründül, yeni transfere övgü dolu sözler söyledi. İşte yazarların yorumları...