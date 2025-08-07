Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ömer Üründül'den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! "Fenerbahçe'nin en iyi transferi"
Giriş Tarihi: 07.08.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 07:03

Ömer Üründül'den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! "Fenerbahçe'nin en iyi transferi"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Sofyan Amrabat kaydetti. Kanarya böylelikle turu, 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçına bıraktı. SABAH Spor'un usta kalemleri; Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı değerlendirdi. Bilgiç ve Üründül, yeni transfere övgü dolu sözler söyledi. İşte yazarların yorumları...

SPOR SERVİSİ
Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

Sarı-lacivertlilerde 2025-2026 sezonunun ilk resmi golü, 86. Dakikada Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'tan geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

Kanarya'da yeni transferlerden yalnızca Archie Brown ilk 11'de forma giydi. Duran ve Semedo ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

Fenerbahçe, rövanş müsabakasında 12 Ağustos Salı günü Feyenoord'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin kazananıyla play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

SABAH Spor'un usta kalemleri, Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yorumlar...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fred kimliğinden çok uzakta

Bizim hiçbir takımımız, vasat Avrupa takımları karşısında favori değildir. Bunun da bana göre en önemli nedeni; her Avrupa takımının, yapılarına göre oturmuş bir sistemleri olması. Bir de tabii bize göre fiziki üstünlükleri… Dün ilk yarıda Fenerbahçe çok mahkum oynadı. Tempoyu ayarlayan, topa hakim olan, pres yapan, savunmayı zorlayan bir Feyenoord vardı. Ama takım savunmasının alan daraltarak dikkatli olması, rakibe tek şans golünden fazlasını vermedi.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

İkinci yarı daha dengeli, daha hücuma etkili çıkabilen bir Fenerbahçe gündeme geldi. Sonra Mourinho'dan iki hamle geldi. Ve maçın sonlarına doğru Amrabat'ın mükemmel golüyle skor kritik dakikada dengelendi. İşte bu golden sonra, o basit gol gerçekten yenmemeliydi.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

Sonuç olarak iş Kadıköy'e kaldı. Tabii ki zor bir maç olacak. Ne olursa olsun o ikinci gol Feyenoord'a önemli bir avantaj getirdi. Şimdi gelelim genel görüşlerime… Oosterwolde'yi takdir etmek istiyorum. Ağır bir sakatlık geçirip bir sene futboldan uzak kalıp sezon başındaki bu fiziksel performans önemli. Skriniar iyi oynadı. Bir önemli konu var…

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

Fred artık kesinlikle çok önemli oyuncu kimliğinde değil. Oğuz Aydın dün gece çok kötü oynadı. Herhalde bunun nedenini kendi biliyordur. Duran'ın zamana ihtiyacı var. Yeni gittiğin bir takımda uyum süreci için en zor görev yeri santrfordur. Bana göre iddia ediyorum, Fenerbahçe'nin en iyi transferi Semedo'dur.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

GÜRCAN BİLGİÇ: Orta saha röntgeni

Boşa atılmış bir ilk yarı. Feyenoord'un golüne kadar rakibin ayaklarına bakan, topun peşinden koşan, seyirci kalan bütün bir takım. Dakikalar ilerledikçe de güvenini kaybeden futbolcu grubu… Szymanski ile Mert şeffaf adam gibiler. Bir takım, bir maça ancak bu kadar "hazırlanamaz" isimli bir gösteri izliyoruz sanki. Maç öncesinde aklımızdan geçenlerle, seyrettiğimiz arasında gece-gündüz kadar fark var.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

60'a kadar Fenerbahçe, kendisi gibi oynayıp, tempoyu zorlayıp, sağlı-sollu kornerler ile çöktü Feyenoord kalesine. Değişiklikler sonrasında Semedo'nun ne kadar fark getirdiğini de gördük. Topla mesafe kat eden bir oyuncusu oldu F.Bahçe'nin.. Ayağındaki hemen her topu kaybeden Szymanski, her topla buluşmasında geriye dönen Amrabat, öne tek pas yapamadan çıkan Fred… F.Bahçe orta sahasının röntgeni bu. Nasıl fark yaratabilirdin? Üçlü yerine dörtlüye geçip, Oğuz'u sol önde değerlendirmek olabilirdi.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

Ceza alanına İrfan Can ile birlikte servis yapabilir, en azından korner atışları dışında pozisyon seçenekleri yaratabilirdin. Üç stoper önünde Amrabat ile oynamak daha çok işine geldi Mourinho'nun. Boşuna transfer istemiyor. Oyunla çözemiyor hiçbir şeyi, oyuncudan bekliyor bunu. Maçı dengeye getiren Amrabat'ın çivisiydi. Feyenoord'a umudu getiren ise maçın en kısasının kafa golü. Kadıköy çok ateşli olacak.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

MUSTAFA ÇULCU: Hakem başarılıydı

Fenerbahçe'de geçen yıldan bu yana kadroda değişiklik yeni transfer Brown, sakatlıktan dönen Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci sahada. İlk yarı bittiğinde istatistikler çok yakın lakin golü bulan Feyenoord. İlk yarıda İrfan Can 36'da rakip alanda tek başına topla buluştu ama arkadan destek gelmedi. Yalnız kaldı ve pozisyonunu kaybetti. Brown 40'da bireysel beceri ile rakip savunmayı adeta delerek geçti, vurdu ancak kaleci başarılı oldu.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılı, istekli ve topa sahip olan taraftı. Mourinho'dan önce Semedo ve Duran, sonra Bartuğ hamleleri geldi. Baskı ve tempo devam etti ve nihayet beraberlik golü geldi. Beraberlik golü ile rahatlayan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bir anlık konsantrasyon kaybı yaşayınca mağlup oldu. Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

İsveçli Glenn Nyberg, 36 yaşında UEFA ve FIFA'nın güven duyduğu elit kategori hakemi. Dünya Kulüpler Kupasında 2 müsabaka yönetti. VAR'da ise Dünya Kulüpler Kupası'nda 9 görevle en çok görev alan hakemlerden çok deneyimli İspanyol Carlos del Cerro Grande. Belli ki UEFA bu maçları çok önemsiyor. Maçın 4 ve 13. dakikalarında Feyenoord penaltı beklentisi içinde oldu, devam kararları doğruydu.

Ömer Üründül’den Feyenoord - Fenerbahçe maçı sonrası övgü dolu sözler! Fenerbahçe’nin en iyi transferi

Fenerbahçe'nin 41'de attığı golde İrfan Can Kahveci net ofsayttı, iptal doğru. Hakemin basit temaslarda oyunu oynatma isteği, 82'ye kadar kartsız yönetim becerisi ve sakinliği kabul gördü. Başarılı bir yönetim gösterdi. Ancak maçı bitiriş şekli bu seviye bir hakeme yakışmadı.