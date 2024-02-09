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Haberler Galeri Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:32

Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 26. haftada Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman'ın yöneteceği karşılaşmayı 15 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek çıkışına devam etmek istiyor. 26.haftada güncel puan durumunda Fenerbahçe Beko 6.sırada yer alırken Panathinaikos 4.sırada yer alıyor. Bu akşamki karşılaşmayı taraftarlar heyecanla bekliyor. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?

Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Basketbol severler Avrupa Ligini takip ediyor. Sezona iddialı başlayan temsilcimiz lige odaklanmış durumda. Taraftarlar nefeslerini tuttu. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?

PANATHİNAİKOS- FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe basketbol maçı 9 Şubat Cuma günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 22.15'de başlayacak.

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Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?

İLK MAÇI FENERBAHÇE BEKO KAZANMIŞTI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 83-69 kazanmıştı.

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