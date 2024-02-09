Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
11:32
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 26. haftada Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman'ın yöneteceği karşılaşmayı 15 galibiyet, 10 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek çıkışına devam etmek istiyor. 26.haftada güncel puan durumunda Fenerbahçe Beko 6.sırada yer alırken Panathinaikos 4.sırada yer alıyor. Bu akşamki karşılaşmayı taraftarlar heyecanla bekliyor. Peki, Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...