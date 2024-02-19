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Haberler Galeri Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig'de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:23

Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig'de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?

Passolig kaldırıldı mı son dakika gündemdeki yerini aldı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan Passolig uygulaması ülkemizde ilk kez 19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Kulüpler Birliği Vakfı Passolig'in kaldırılması için başvuruda bulunmuştu. Peki, Passolig kaldırıldı mı, Süper Lig'de maç biletleri nasıl alınacak? İşte yanıtı…

Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig’de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?

Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı. Peki Passolig kalkacak mı? Süper Lig'de maç bileti nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...

Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig’de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?

Kulüpler Birliği, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı.

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Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig’de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu.

Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig’de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?

PASSOLİG KALKACAK MI? SÜPER LİG'DE MAÇ BİLETİ NASIL ALINACAK?

Passolig'in kaldırılmasına dair Türkiye Futbol Federasyonu TFF'nin kararı bekleniyor.

Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig’de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?

SATIŞ VE DAĞITIMI KULÜPLER TARAFINDAN YAPILACAK

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."

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