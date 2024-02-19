Passolig kaldırıldı mI? Süper Lig’de maç biletleri nasıl alınacak, son durum ne?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:23
Passolig kaldırıldı mı son dakika gündemdeki yerini aldı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan Passolig uygulaması ülkemizde ilk kez 19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda Kulüpler Birliği Vakfı Passolig'in kaldırılması için başvuruda bulunmuştu. Peki, Passolig kaldırıldı mı, Süper Lig'de maç biletleri nasıl alınacak? İşte yanıtı…