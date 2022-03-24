Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

Portekiz Türkiye maçı öncesi milyonlarca kişi nefesini tuttu ve geri sayıma geçti. Dünya Kupası Elemeleri play off turunda oynanacak olan zorlu mücadele öncesi maçın yayın kanalı ise büyük merak konusu oldu. Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öte yandan Portekiz Türkiye maçı muhtemel 11'leri de netleşti. Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri play off turu yarı final mücadelesinde ay yıldızlılar Portekiz ile final turu için mücadele edecek. Portekiz'i yenmemiz halinde ise rakip İtalya ya da Kuzey Makedonya olacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen milyonlarca kişinin beklediği Portekiz Türkiye maçının yayın kanalı bilgileri belli oldu.

Milli Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 şekillenirken, bu akşam oynanacak mücadelenin tüm ayrıntıları belli oldu.

İşte detaylar;