Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda milyonlarca kişinin aklındaki en önemli soru işareti oldu. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemelerinde play off turunda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlılar zorlu müsabakayı kazanması halinde final turuna kalacak. Maç öncesi muhtemel 11'ler belli olurken, mücadelenin yayın kanalı da açıklandı. Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Portekiz Türkiye maçı muhtemel 11'ler ve maç öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri!