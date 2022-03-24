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Haberler Galeri Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle
Giriş Tarihi: 24.03.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 11:17

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda milyonlarca kişinin aklındaki en önemli soru işareti oldu. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemelerinde play off turunda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlılar zorlu müsabakayı kazanması halinde final turuna kalacak. Maç öncesi muhtemel 11'ler belli olurken, mücadelenin yayın kanalı da açıklandı. Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Portekiz Türkiye maçı muhtemel 11'ler ve maç öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri!

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

Portekiz Türkiye maçı öncesi milyonlarca kişi nefesini tuttu ve geri sayıma geçti. Dünya Kupası Elemeleri play off turunda oynanacak olan zorlu mücadele öncesi maçın yayın kanalı ise büyük merak konusu oldu. Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öte yandan Portekiz Türkiye maçı muhtemel 11'leri de netleşti. Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri play off turu yarı final mücadelesinde ay yıldızlılar Portekiz ile final turu için mücadele edecek. Portekiz'i yenmemiz halinde ise rakip İtalya ya da Kuzey Makedonya olacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen milyonlarca kişinin beklediği Portekiz Türkiye maçının yayın kanalı bilgileri belli oldu.

Milli Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 şekillenirken, bu akşam oynanacak mücadelenin tüm ayrıntıları belli oldu.

İşte detaylar;

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle
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Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

Poretekiz Türkiye Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Caner, Merih, Çağlar, Serdar, Zeki, Cengiz, Dorukhan, Hakan, Kerem, Burak

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

Portekiz: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Mendes, Danilo, Bernardo Silva, Moutinho, Jota, Bruno Fernandes, Ronaldo

Portekiz Türkiye maçı hangi kanalda? Portekiz Türkiye Milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

Tarih: 24.03.2022

Saat: 22:45

Hakem: Daniel Siebert

Stadyum: Dragao

Yayın Kanalı: TRT 1 canlı izlemek için tıklayınız.

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