Rafa Silva Türkiye’den ayrıldı!

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Rafa Silva ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Benfica'ya transfer olması beklenen oyuncu, Türkiye'den ayrıldı. A Spor'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcunun, ailesiyle birlikte Portekiz'e gittiği belirtildi. Beşiktaş'ın, Rafa Silva'nın transferinden 7 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ücreti kazanması bekleniyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Rafa Silva'nın havalimanındaki son görüntüsü...