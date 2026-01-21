Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rafa Silva Türkiye’den ayrıldı!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:28

Rafa Silva Türkiye’den ayrıldı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri artık kapandı. Siyah-beyazlı takımdan ayrılmaya hazırlanan futbolcu, Türkiye'den ayrıldı. İşte o kare...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Rafa Silva ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Benfica'ya transfer olması beklenen oyuncu, Türkiye'den ayrıldı. A Spor'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcunun, ailesiyle birlikte Portekiz'e gittiği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Rafa Silva'nın transferinden 7 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ücreti kazanması bekleniyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Rafa Silva'nın havalimanındaki son görüntüsü...

