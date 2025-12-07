Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 13:47

Real Madrid efsanesinden Arda Güler övgüsü! "Onun gibisi yok"

Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti Hernandez, milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte efsane isim sözleri...

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in Bellingham'ın da sahalara dönmesiyle son haftalarda süresi azalmıştı.

Genç yıldızın kulübede oturması, hem sosyal medyada hem de İspanyol basınında da sık sık gündem olmaya devam ediyor.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Geçtiğimiz günlerde Valdebebas'taki tesislere giden taraftarlar, Arda için özel bir pankart hazırladı. Pankartta '10 numaranın kalitesi', 'Sahada ve saha dışında çok mütevazı bir çocuk','Seni seviyoruz Arda' ve 'Böyle devam et kardeşim, taraftarlar seni seviyor' ifadelerine yer verildi.

Bir diğer yandan ise Real Madrid'in efsanevi oyuncularından Guti Hernandez, Arda Güler hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

"DİĞERLERİNDEN FARKLI BİR OYUNCU"

Guti, 'Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. "

"Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular.' ifadelerini kullandı.

"XABI ONA GÜVENECEK"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Arda için 'O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" dedi.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan genç yıldız, A Milli Takım ile de 26 maçta 6 gol kaydetti.