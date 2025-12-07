Real Madrid efsanesinden Arda Güler övgüsü! "Onun gibisi yok"

"XABI ONA GÜVENECEK"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Arda için 'O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" dedi.