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- manşeti: Yüzyılın soygunu!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında , Santiago Bernabeu'da İtalyan devi 'u konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan Juventus, 2. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Mandzukic farkı 2'ye çıkararak takımını tur için umutlandırdı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 60. dakikada Blaise Matuidi'nin fileleri havalandırmasıyla Juventus, Real Madrid karşısında 3-0 öne geçti. Mücadelede 90. dakikaya girilirken, Real Madrid penaltı kazandı. Hakemin bu kararına Juventuslu oyuncular itiraz ederken, kaleci Buffon da kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+7'de penaltı atışı için topun başına geçen Ronaldo fileleri havalandırarak, Real Madrid'e tur yolunu açtı.

Giriş Tarihi: 12.04.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 10:01
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- manşeti: Yüzyılın soygunu!
Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

, Şamppiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 'a 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Ancak maça son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu...

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- manşeti: Yüzyılın soygunu!
Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

Maçın 97. dakikasında Benatia'nın müdahalasi ile Vazquez yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi. Bu pozisyon bir anda ortalığı karıştırdı ve yoğun itirazlara neden oldu.

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- manşeti: Yüzyılın soygunu!
Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

kalecisi Buffon, hakeme gösterdiği sert tepkinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı. Belki de kariyerinin son Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 40 yaşındaki kaleci hüzünlü bir veda yapmış oldu.

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- manşeti: Yüzyılın soygunu!
Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

Penaltı kararının ardından Avrupa basınında pozisyon manşetleri süsledi. Madrid merkezli gazeteler kararın 'penaltı' olduğunda ısrarcıyken İtalyan ve Katalan gazeteleri ise olayı skandal olarak belirtti. İşte manşetler...

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- manşeti: Yüzyılın soygunu!
Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

PANİKTEN YARI FİNALE

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- manşeti: Yüzyılın soygunu!
Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

BU NE HIRSIZLIK!

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- manşeti: Yüzyılın soygunu!
Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

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