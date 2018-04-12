Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da İtalyan devi Juventus'u konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan Juventus, 2. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada yeniden sahneye çıkan Mandzukic farkı 2'ye çıkararak takımını tur için umutlandırdı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 60. dakikada Blaise Matuidi'nin fileleri havalandırmasıyla Juventus, Real Madrid karşısında 3-0 öne geçti. Mücadelede 90. dakikaya girilirken, Real Madrid penaltı kazandı. Hakemin bu kararına Juventuslu oyuncular itiraz ederken, kaleci Buffon da kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+7'de penaltı atışı için topun başına geçen Ronaldo fileleri havalandırarak, Real Madrid'e tur yolunu açtı.