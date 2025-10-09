Real Madrid’den Arda Güler için çılgın karar! Devlere cevap böyle verildi...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 16:06

İspanya LaLiga'da Real Madrid formasıyla fırtınalar estiren Arda Güler'in adı dev takımlarla ilgileniyor. Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte istikrarlı bir form grafiği yakalayan Arda için iki büyük kulüp harekete geçerken, eflatun-beyazlı takımın yanıtı gecikmedi. Diğer yandan yıldız oyuncunun bonservisinin de belirlendiği iddia edildi. İşte haberin detayları...

LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon da performansıyla göz dolduruyor.

Arda Güler, teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun gelişiyle 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

Çizdiği başarılı grafikle dikkatleri çeken yıldız oyuncu, Avrupa'nın beş büyük ligindeki diğer devlerin de takibine girdi.

Eflatun-beyazlılardaki performansında her hafta üstüne koyarak giden Arda Güler'in geleceği için karar verildi.

AYRILIĞA İZİN YOK

Fichajes'in haberine göre Real Madrid, Arsenal ve Newcastle United'ın ciddi şekilde ilgilendiği milli yıldızı 'satılamazlar' listesine ekledi.

SATILIKLAR LİSTESİNDE DEĞİL

Özellikle Arda Güler için tüm teklifleri reddeden Real Madrid, yıldız oyuncunun satılık olmadığını açıkça belirtti.

XABI ALONSO GÜVENİYOR

Ayrıca Arda Güler'in Real Madrid'in orta vadeli planlarının önemli bir parçası olduğu ifade edilirken, bonservis bedeli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

150 MİLYON EURO BONSERVİS

2023 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in tahmini bonservis bedelinin 150 milyon Euro civarında olacağı belirtildi.

EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçmişti.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de tüm kulvarlarda toplamda 10 karşılaşmada forma giydi.

BU SEZON PERFORMANSI

719 dakika süre alan Arda Güler, aldığı süre içerisinde 3 gol atarken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Eflatun-beyazlı takımın yıldızının, Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor.

YENİ DEĞERİ 60 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.