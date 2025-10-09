Giriş Tarihi: 09.10.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 16:06
Real Madrid'den Arda Güler için çılgın karar! Devlere cevap böyle verildi...
İspanya LaLiga'da Real Madrid formasıyla fırtınalar estiren Arda Güler'in adı dev takımlarla ilgileniyor. Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte istikrarlı bir form grafiği yakalayan Arda için iki büyük kulüp harekete geçerken, eflatun-beyazlı takımın yanıtı gecikmedi. Diğer yandan yıldız oyuncunun bonservisinin de belirlendiği iddia edildi. İşte haberin detayları...