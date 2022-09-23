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Haberler Galeri Ronaldinho'dan çarpıcı yanıt! "Lionel Messi tarihin en iyisi değil"
Giriş Tarihi: 23.09.2022 23:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 23:14

Ronaldinho'dan çarpıcı yanıt! "Lionel Messi tarihin en iyisi değil"

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Barcelona'dan eski takım arakadaşı Lionel Messi'nin tarihin en iyisi olduğunu söylemenin çok zor olduğunu açıkladı. 42 yaşındaki efsane futbolcu, Arjantinli yıldızı efsane isimlerle karşılaştırdı.

Ronaldinho’dan çarpıcı yanıt! Lionel Messi tarihin en iyisi değil

Ronaldinho ile Lionel Messi, Barcelona'da birlikte forma giydiler. Brezilyalı efsane, Arjantinli yıldızın tüm zamanların en iyisi olduğundan emin değil.

Ronaldinho’dan çarpıcı yanıt! Lionel Messi tarihin en iyisi değil

Ronaldinho, vatandaşı Pele ve Maradona gibi efsane isimleri eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin önüne koydu.

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Ronaldinho’dan çarpıcı yanıt! Lionel Messi tarihin en iyisi değil

Circus Cup öncesi basın toplantısında konuşan Ronaldinho, Lionel Messi hakkında gelen soruyu da yanıtladı.

Ronaldinho’dan çarpıcı yanıt! Lionel Messi tarihin en iyisi değil

Brezilyalı efsane, Messi'nin tüm zamanların en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

Ronaldinho’dan çarpıcı yanıt! Lionel Messi tarihin en iyisi değil

"Bunu söylemek çok zor. Çünkü çok fazla oyuncu var. Karşılaştırma yapmayı sevmem ama Pele, Maradona ve birçok oyuncu var. Her biri kendi zamanlarının en iyileri."

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