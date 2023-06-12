Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?

Son dakika Ryan Kent kimdir sorusu Fenerbahçe taraftarları tarafından araştırılıyor. Bu sezon 3 gol 10 asistlik katkı sağlayan oyuncu, kanat pozisyonunda oynuyor. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Bu noktada Ryan kent hangi takımda, Ryan Kent kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aramaya başladı. Liverpool altyapısından çıkan oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performanslarla adından sıklıkla söz ettirdi. Peki, Ryan Kent kimdir? İşte istatistikleri, oynadığı takımlar ve diğer detaylar