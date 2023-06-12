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Haberler Galeri Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:18

Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?

Son dakika Ryan Kent kimdir sorusu Fenerbahçe taraftarları tarafından araştırılıyor. Bu sezon 3 gol 10 asistlik katkı sağlayan oyuncu, kanat pozisyonunda oynuyor. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Bu noktada Ryan kent hangi takımda, Ryan Kent kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aramaya başladı. Liverpool altyapısından çıkan oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performanslarla adından sıklıkla söz ettirdi. Peki, Ryan Kent kimdir? İşte istatistikleri, oynadığı takımlar ve diğer detaylar

Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?

Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve istatistikleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Takımıyla sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu, sarı lacivertli ekibe katıldı. Bu yıl kanat sorunu çeken Fenerbahçe, büyük eksikliğini gidermişe benziyor. İşte Ryan Kent mevkisi, oynadığı takımlar ve istatistikleri

Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?

RYAN KENT TRANSFERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncu bu sezon 29 maçta 3 gol ve 10 asist katkısı yaptı.

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Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?

RYAN KENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ryan Kent 11 Kasım 1996 doğumlu, İskoç futbol takımı Rangers'da kanat pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcu.

Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?

Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.

Ryan Kent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe son dakika transferi açıkladı! Ryan Kent hangi takımda, hangi pozisyonda oynuyor?

RYAN KENT OYNADIĞI TAKIMLAR

2015-2019 Liverpool

2015-2016 Coventry City

2016-2017 Barnsley

2017-2018 SC Freiburg

2018 Bristol City

2018 Rangers

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