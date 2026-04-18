Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! "Bu ligde adalet herkes için eşit mi"

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Önümüzde oynanacak 4 maç var, bu yarış daha bitmedi. Şu an aranızda hala ne umudundan bahsediyorsunuz diye düşünenler olabilir. Biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da taşıdık. Puan farkı 7 olduğunda da aynı yerdeydik. Bu takım düştüğümüzde bize tekrar ayağa kalkmayı öğretti. Futbol böyle bir şey tam bitti dediğiniz anda bir fırsat verir. Bize bu iş bitti dedirten de şampiyonluk hayali kurduran da aynı takım.