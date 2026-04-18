Haberler Galeri Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! "Bu ligde adalet herkes için eşit mi"
Giriş Tarihi: 18.04.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 14:59

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! "Bu ligde adalet herkes için eşit mi"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Dün akşam son anlarda yaşanan pozisyon üzerinden tepkilerde bulunan Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı yaptı. İşte haberin detayları...

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

Sarı lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, tüm üyelerin konuşmasının ardından divan kurulu üyelerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"KAFAMIZI KALDIRMAK ZORUNDAYIZ"

Sadettin Saran, "Burada bugün yapılan tüm değerlendirmeler bizim için kıymetli. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları göreceğimiz kritik sürece girmiş bulunuyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil, insan böyle günleri kolay atlatamıyor. Camia bu duyguyu ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Önümüzde oynanacak 4 maç var, bu yarış daha bitmedi. Şu an aranızda hala ne umudundan bahsediyorsunuz diye düşünenler olabilir. Biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da taşıdık. Puan farkı 7 olduğunda da aynı yerdeydik. Bu takım düştüğümüzde bize tekrar ayağa kalkmayı öğretti. Futbol böyle bir şey tam bitti dediğiniz anda bir fırsat verir. Bize bu iş bitti dedirten de şampiyonluk hayali kurduran da aynı takım.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"FAULLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"

Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedik. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"BU DUYGU ONLARA DAHA ÖNCE KAYBETTİRİLDİ"

Bugün yaşananlardan sonra bile oyuncularımızın bizi şampiyon yapmazlar duygusuna girmesine asla izin vermedik. Çünkü daha önce bu duygu onlara kaybettirildi. Biz takımımızı bu noktaya getirmemek için bu yolu seçtik. Yoksa bizde biliriz daha öncekilerin yaptığı gibi bağırıp çağırmayı.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

TFF VE MHK'YE ÇAĞRI

Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; 'Haklısınız.' O zaman niye devam ediyor! MHK'nın, bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"SAHADA KAZANAN SAHADA MI KAZANIYOR"

Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna yazdı, 'Tüm sorumluluk benim, özür diliyorum' dedi. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"MÜCADELEYİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"KİMSENİN F.BAHÇE'Yİ YIPRATMASINA GEREK YOK"

Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Bu kulüp, insanlar yan yana durduğunda büyüyor. Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"EKSİKLERİMİZ OLDU"

Göreve geleli bugün tam 206 gün oldu, sadece 206 gün. Camiamızın eleştirileri başım üstüne. Evet hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Alnımız ak başımız dik.

Sadettin Saran kürsüden ateş püskürdü! Bu ligde adalet herkes için eşit mi

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ"

Bu göreve bir sözle geldik. Bu kulübü şampiyon yapmak için geldik. Eğer bu görevi gerçekleştiremezsek, yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. İki başkan arasına 27 sene girmesi beni rahatsız ettiği için devreye girdim ben. Fenerbahçe için, koltuk sevdalısı değiliz biz." dedi.

