Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:17

Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe ve Tedesco için çarpıcı yorum! "Zagreb maçında çıkacak olumsuz sonuç.."

Fenerbahçe'de başkanlık görevine Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından, ilk resmi mücadele UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör için flaş iddialar gündeme gelirken, zorlu mücadele kritik önem taşıyor. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın Fenerbahçe cephesi hakkındaki sorularına yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 7 yıllık Ali Koç dönemi sona ererken, yeni başkan Sadettin Saran seçilmişti.

Saran döneminde ilk resmi maçında Dinamo Zagreb ile çıkacak olan Fenerbahçe için SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. İşte o sözler...

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'de kongre sonrası yeni başkan Sadettin Saran oldu.. Saran ile yeni dönem, Fenerbahçe ve Türk futboluna neler getirir? Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu görebilir mi?

"EKİM AYINDA AKSİYON ALINIR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Şampiyonsuzluk nedeniyle camia üstünde baskı vardı. Öfkeyi Başkan'ı değiştirerek, yeni bir heyecana dönüştürmek istediler. Sadettin Saran, Ali Koç'a inancı sarsılmış olanların seçeneği olarak geldi. Elinde çok iyi bir takım var. "Bende mazeret olmaz" diyerek de durumu kabullendiğini açıklamıştı. Şimdi kendi planı içindeki 'kısa yolları' devreye sokacaktır. Diğer kulüpler ve Federasyon ile olan ilişkiler de sıfırdan başlayacak. Kendi politikasını da kurma fırsatını bulur. Elbette zamana ihtiyacı olacak. Ekim'deki milli maç arasında aksiyon alınır.

LEVENT TÜZEMEN: Kimin şampiyon olacağını bugünden kestiremem. 7 yıldır gelmeyen başarılar Ali Koç gibi Türkiye'nin en zengin başkanının seçim kaybetmesine neden oldu. Şu gerçek; Ali Bey döneminde F.Bahçe, ekonomik açıdan hiçbir sıkıntı yaşamadı, taraftarlar Avrupa'nın önemli yıldızlarını izleme fırsatını yakaladı. Ali Bey'in geldiği en son nokta, Mourinho oldu. Portekizli hoca İstanbul'a adım attığında şampiyonluk kesin gibi göründü

"İŞİ KOLAY DEĞİL"

Ancak Mourinho tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Oyuncular arasında rekabeti kuramadı, F.Bahçe'nin geçen sezon yaptığı yanlış oyuncu tercihleriyle Avrupa'da finale gitmesini engelledi, bu sezon başı da Benfica'dan iyi takım olmasına rağmen F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden oldu. Sadettin Saran Bey'e başarılar diliyorum. Ama işi kolay değil. Gövdeli ve maliyetli bir kadro var. Ekonomik sıkıntı yaşamazsa ve camia içinde birlik ve bütünlüğü sağlarsa başarılı olma şansı yüksek.

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'de Sadettin Saran'a başarılar diliyorum. Ama işi çok zor. Bu seneye de takım kötü başladı. Şu anda puan kaybetmeyen G.Saray karşısında 6 puan geride. Takımın genel durumu da iç açıcı değil. Belki çok erken ama bu seneki şampiyonluk da Kaf Dağı'nın arkasında gözüküyor.

"SARAN, KOÇ'UN YANLIŞLARINI BİR KENARA NOT ETMİŞTİR"

BÜLENT TİMURLENK: Bu kongreden çıkan sonuç, 'Saran başkan olsun'dan daha çok Ali Koç'a 'Yeter artık' mesajı içeriyordu. Sezon başlamış, transfer dönemi bitmiş, teknik adam değişimi yaşanmışken Saran'ın yapacakları kısıtlı. Sporcu bir kimliğe sahip, bu kültürden gelen insanlar, sahadaki performans için takımlarına gerekli ortamı hazırlarlar. Buna doğru zamanda ödeme de diyebilirsiniz, yönetim-Samandıra arasında doğru iletişim de. Ali Koç uzun yıllardır başarısızlığını anti Galatasaray iletişim politikasıyla yürütmeye çalıştı. Bu gerçeklerden kaçmak demektir. Öz eleştiriden uzak, sürekli değiştirmenin yenilik olduğunu sanmak, bir devri kapadı. Kısacası Saran, Koç'un yanlışlarını bir kenara not etmiştir. Tekrarlamamasında fayda var.

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerahçe, Dinamo Zagreb ile oynayacak.. Tedesco'nun oyunu, tercihleri de tartışma konusu.. Teknik kadroda Saran bir değişim yapar mı?

GÜRCAN BİLGİÇ: Değişim yapmak zorunda. Tedesco'ya destek açıklaması çok akıllıca. Çünkü futbolcular, değişecek olan bir teknik adamı ciddiye almayabilirler. Sadettin Saran, seçim öncesinde Aykut Kocaman'ı öne sürmüştü.

"RADİKAL BİR DEĞİŞİM BEKLİYORUM"

Kongrede de Aykut hoca görev almak için ön koşulu olmadığının altını çizdi. Dediğim gibi milli maç arasında 'radikal' bir değişim bekliyorum. Zagreb maçı, futbolcu grubunun haysiyet mücadelesine dönüştü. Üst üste iki maçta puan kaybettiler. Avrupa'da başarı bekleyen de camia var.

"TEDESCO BENİ ŞAŞIRTTI"

TÜZEMEN: Tedesco, akademik bir teknik direktör. Çok zeki ve futbol bilgisi yüksek. Ama teknik direktörlük sadece bilgi ile yürümüyor. Futbolcuların duygularına da dokunmak gerekiyor. Tedesco'nun çıkarttığı 11'ler arasındaki farklılıklar beni şaşırttı. Çünkü Mourinho istikrarlı bir kadro yaratamadığı için eleştirilmişti. Tedesco'nun da aynı yoldan yürüdüğünü görüyoruz. Eğer F.Bahçe, Zagreb'den kötü bir sonuçla dönerse teknik heyet de görüşme odasına çağrılır.

ÜRÜNDÜL: Ben hiçbir takımımızı vasat veya vasat altı takımlar karşısında bile Avrupa kulvarında favori görmüyorum. Tedesco, takıma kısa süre önce geldi. Tabii ki oyuncularını, ligi tanıyacak ama Kasımpaşa maçındaki büyük hatası, ciddi puanını düşürdü. İlk 11'de En-Nesyri kulübede, Talisca santrfor.

"TEKNİK DİREKTÖR GÜNDEMİ BİRÇOK SORUNU DA BİRLİKTE GETİRİR"

Talisca formda ve fizik olarak güçlü olsa 'Asensio ile birlikte yeni bir formasyon deniyor' derim. Ama Talisca'nın yürüyecek hali yok, takımda en fazla pozisyon bulan, gol atan En-Nesyri yedek. Bu nazik dönemde teknik direktör değişikliğinin hemen gündeme gelmesi yine birçok sorunu da birlikte getirir. Futbolcular konsantrasyondan, teknik direktöre saygıdan uzaklaşır.

TİMURLENK: Alanya beraberliğinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın statta iki saat bekleyip Ali Koç'a verdikleri destek, profesyonellik sınırları dışındaydı. Futbolcu işine bakacak. Bakmayınca 10 kişi kalmış Kasımpaşa karşısında neler yaşandığını gördük.

"ZAGREB MAÇINDAN ÇIKACAK OLUMSUZ SONUÇ..."

Tedesco'nun tepesinde Aykut Kocaman&Volkan Demirel ikilisi Demokles'in Kılıcı gibi sallanıyor. İtalyan hoca da futbol direktörü Devin Özek de koltuklarında rahat değil. Bu elbette takımı da etkiler. Bu akşam çıkacak olumsuz bir sonuç, Saran'a ilk büyük icraatını yaptırabilir.

Yönetim değişikliği sonrasında özellikle yerli topçulara taraftarın büyük tepkisi var. F.Bahçe'nin kadro kapasitesi Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeye yeterli. Ancak son iki beraberliğin ardından ligde büyük maçta Hajduk Split'i deviren Dinamo Zagreb deplasmanında doğrusunu söyleyeyim, tabela üç ihtimale de açık.

