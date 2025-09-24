Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:17
Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe ve Tedesco için çarpıcı yorum! "Zagreb maçında çıkacak olumsuz sonuç.."
Fenerbahçe'de başkanlık görevine Sadettin Saran'ın seçilmesinin ardından, ilk resmi mücadele UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e karşı olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör için flaş iddialar gündeme gelirken, zorlu mücadele kritik önem taşıyor. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın Fenerbahçe cephesi hakkındaki sorularına yanıt verdi. İşte detaylar...