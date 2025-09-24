Sadettin Saran sonrası Fenerbahçe ve Tedesco için çarpıcı yorum! "Zagreb maçında çıkacak olumsuz sonuç.."

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'de kongre sonrası yeni başkan Sadettin Saran oldu.. Saran ile yeni dönem, Fenerbahçe ve Türk futboluna neler getirir? Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu görebilir mi?

"EKİM AYINDA AKSİYON ALINIR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Şampiyonsuzluk nedeniyle camia üstünde baskı vardı. Öfkeyi Başkan'ı değiştirerek, yeni bir heyecana dönüştürmek istediler. Sadettin Saran, Ali Koç'a inancı sarsılmış olanların seçeneği olarak geldi. Elinde çok iyi bir takım var. "Bende mazeret olmaz" diyerek de durumu kabullendiğini açıklamıştı. Şimdi kendi planı içindeki 'kısa yolları' devreye sokacaktır. Diğer kulüpler ve Federasyon ile olan ilişkiler de sıfırdan başlayacak. Kendi politikasını da kurma fırsatını bulur. Elbette zamana ihtiyacı olacak. Ekim'deki milli maç arasında aksiyon alınır.