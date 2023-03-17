Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:52

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor. TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak olan kuralar sonucusun 8 takım birbirleriyle eşleşecek. Bu noktada sporseverler "Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Son 8'e Benfica, Milan, İnter, Napoli, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih kaldı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde kim kimle eşleşti? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar