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Haberler Galeri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:52

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor. TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak olan kuralar sonucusun 8 takım birbirleriyle eşleşecek. Bu noktada sporseverler "Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Son 8'e Benfica, Milan, İnter, Napoli, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih kaldı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde kim kimle eşleşti? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi 2022/2023 sezon fikstürü üzerinden sporseverler çeyrek final maçları ne zaman başlayacak merak ediyor. PSG ve Liverpool turnuvadan elenirken, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri yapılacak kuralar ile belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans ve Avrupa Ligi maçları EXXEN'de yayımlanıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

SON 8'E KALAN TAKIMLAR

Benfica, Milan, İnter, Napoli, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Çeyrek final maçları: 11/12 & 18/19 Nisan 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?

Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

Final maçı: 10 Haziran 2023

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