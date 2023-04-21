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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 21.04.2023 20:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 20:00

Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Dünya Futbolunun en prestijli turnuvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için heyecan dorukta. Yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından devler liginde büyük final heyecanı yaşanacak. Geri sayım devam ederken İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunuldu ve fiyatlar da belli oldu. Futbolseverler ise bu noktada Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aramaya başladı. 2022-2023 sezonu şampiyonu kıran kırana geçecek mücadele ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi Finali biletleri satışa çıktı mı, nasıl ve nereden alınır? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları…

Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu yanıt aramaya başladı. Real Madrid - Manchester City ile Milan - Inter yarı final maçlarından galip ayrılan takımlar, devler liginin büyük finalinde kupayı kazanmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Tüm dünyadan takip edilecek zorlu şampiyonluk mücadelesinin biletleri satışa çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları 2023 araştırması hız kazandı. Peki, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar, kaç TL? İşte, bilet fiyatları ve biletlerin nasıl ve nereden alınacağı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI!

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri, 21 Nisan 2023 Cuma günü satışa sunuldu.

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Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, biletler sadece UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" websitesi üzerinden satın alınabilecek.

Talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak.

Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.

Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları belli oldu! 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nereden alınır?

Biletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması "UEFA Mobile Tickets" aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak.

Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

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