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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 16:49

Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Çeyrek final eşleşmelerinin belli olması ardından devler liginde büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Futbolseverler şimdiden bilet araştırmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 68. Final karşılaşması için heyecan dorukta. 2022-2023 sezonu şampiyonu kıran kırana geçecek mücadele ardından belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…

Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Çeyrek final eşleşmeleri belli olurken finale doğru adımlar hızlandı. Tüm dünyadan takip edilecek şampiyonluk mücadelesi şimdiden araştırılmaya başladı. Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Maçın oynanacağı ülke ise belli oldu. Peki, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede, hangi stadda oynanacak? İşte, detaylar…

Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA!

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek.

Karşılaşma, 10 Haziran 2023'te Covid-19 pandemisi yüzünden ertelenen finaller nedeniyle İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli olurken yarı final ve final takvimi de ortaya çıktı. Buna göre Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finalde ilk müsabakalar 9-10 Mayıs, rövanşları da 16-17 Mayıs'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!

İstanbul'da oynanacak final maçı için tarih henüz netleşmedi.

Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid - Chelsea

Benfica - Inter

Manchester City - Bayern Münih

Milan – Napoli

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