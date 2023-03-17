Giriş Tarihi: 17.03.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 16:49

Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak? 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi, yeri ve yayın kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Çeyrek final eşleşmelerinin belli olması ardından devler liginde büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Futbolseverler şimdiden bilet araştırmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi finali nerede ve ne zaman oynanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 68. Final karşılaşması için heyecan dorukta. 2022-2023 sezonu şampiyonu kıran kırana geçecek mücadele ardından belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…