Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan'ın Juventus'unu yıktı! İşte son 16'ya ve play-off'a kalan takımlar
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:21

Şampiyonlar Ligi'nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan'ın Juventus'unu yıktı! İşte son 16'ya ve play-off'a kalan takımlar

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez yeni formatla oynanan lig usulü, bu gece oynanan bol gollü 18 maçın ardından sona erdi. İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 bileti alırken 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda mücadele edecek. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Juventus-Benfica maçına damga vurdu. İşte son 16'ya ve play-off'a kalan takımlar...

Şampiyonlar Ligi’nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan’ın Juventus’unu yıktı! İşte son 16’ya ve play-off’a kalan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece sona erdi... Bu sezon yeni formatıyla hayatımıza giren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk aşaması 8 hafta süren lig usulü aynı anda başlayan 18 maçın ardından sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan’ın Juventus’unu yıktı! İşte son 16’ya ve play-off’a kalan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde tam 18 maç aynı anda saat 23.00'te başladı. İşte günün sonuçları ve üst tura yükselen takımlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi’nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan’ın Juventus’unu yıktı! İşte son 16’ya ve play-off’a kalan takımlar

YENİ SEZONUN İLK LİDERİ LIVERPOOL OLDU

İngiliz devi Liverpool, iki kere öne geçmesine rağmen PSV deplasmanından çıkamadı ve rakibin 3-2 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan’ın Juventus’unu yıktı! İşte son 16’ya ve play-off’a kalan takımlar

İlk yenilgisini alan Liverpool, 21 puanla puan cetvelini lider tamamladı ve adının son 16 turuna yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan’ın Juventus’unu yıktı! İşte son 16’ya ve play-off’a kalan takımlar

M. CITY KADER MAÇINDA GERİ DÖNDÜ

Bu sezon büyük bir düşüş yaşayan Pep Guardiola ve öğrencileri, Club Brugge ile kader maçına çıktı. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı ve 11 puanla 22. sırada tamamladı.

SON DAKİKA