Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:21
Şampiyonlar Ligi'nde Orkun ve Kerem Aktürkoğlu, Kenan'ın Juventus'unu yıktı! İşte son 16'ya ve play-off'a kalan takımlar
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez yeni formatla oynanan lig usulü, bu gece oynanan bol gollü 18 maçın ardından sona erdi. İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 bileti alırken 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda mücadele edecek. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Juventus-Benfica maçına damga vurdu. İşte son 16'ya ve play-off'a kalan takımlar...