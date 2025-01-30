M. CITY KADER MAÇINDA GERİ DÖNDÜ

Bu sezon büyük bir düşüş yaşayan Pep Guardiola ve öğrencileri, Club Brugge ile kader maçına çıktı. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı ve 11 puanla 22. sırada tamamladı.