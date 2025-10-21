Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 13:49

Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları belli oldu! İşte Galatasaray'ın yeri...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 haftalık bölüm geride kaldı. 3.haftanın heyecanı ise bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Piyasa güncellemelerinin tamamlanmasıyla Devler Ligi'nin en değerli takımları da belli oldu. İşte Galatasaray'ın yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda sahne alacak takımlar arasında kadro değerleri dikkat çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre, turnuvadaki tam 7 kulübün kadro değeri 1 milyar Euro barajını aşmış durumda.

Turnuvanın en değerli takımları arasında Premier Lig devleri başı çekerken, İspanya ve Fransa'dan milyar Euro'luk kulüpler listede yer alıyor.

İŞTE TAKIMLARIN DEĞERLERİ….

36 – KAIRAT ALMATY – 12,73 MİLYON EURO

35 – KARABAĞ – 24,83 MİLYON EURO

34 – PAFOS – 26,20 MİLYON EURO

33 – BODO/GLIMT – 60,73 MİLYON EURO

32 – KOPENHAG – 75,35 MİLYON EURO

31 – UNION SG – 90,60 MİLYON EURO

30 – SLAVIA PRAG – 106,58 MİLYON EURO

29 – OLYMPIAKOS – 119,95 MİLYON EURO

28 – CLUB BRUGGE – 194,40 MİLYON EURO

27 – AJAX – 188 MİLYON EURO

26 – PSV – 256,75 MİLYON EURO

25 – VILLARREAL – 280,30 MİLYON EURO

24 – GALATASARAY – 305,20 MİLYON EURO

23 – MONACO – 348,30 MİLYON EURO

22 – BENFICA – 358,80 MİLYON EURO

21 – ATHLETIC BILBAO – 369,70 MİLYON EURO

20 – E.FRANKFURT – 383,90 MİLYON EURO

19 – MARSILYA – 397,85 MİLYON EURO

18 – LEVERKUSEN - 426,75 MİLYON EURO

17 – SPORTING LISBON – 456,50 MİLYON EURO

16 – ATALANTA – 459,10 MİLYON EURO

15 – DORTMUND – 500,50 MİLYON EURO