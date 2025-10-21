Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 13:49
Şampiyonlar Ligi'nin en değerli takımları belli oldu! İşte Galatasaray'ın yeri...
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 2 haftalık bölüm geride kaldı. 3.haftanın heyecanı ise bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Piyasa güncellemelerinin tamamlanmasıyla Devler Ligi'nin en değerli takımları da belli oldu. İşte Galatasaray'ın yeri...