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Haberler Galeri SON DAKİKA: TFF'den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:11

SON DAKİKA: TFF'den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu

Son dakika haberi: Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, Adana ekibinin oyuncularının sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Tüm dünyanın spor gündemine oturan bu olay sonrası gözler TFF'ye çevrildi. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Jakob Sundberg'in penaltı pozisyonundaki kararı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. TFF'nin VAR hakemi Sundberg için aldığı flaş karar da belli oldu.

ÇAĞDAŞ HALICI
SON DAKİKA: TFF’den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma yarıda ve maçın hakemi Oğuzhan Çakır maçı tatil etti.

SON DAKİKA: TFF’den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu

Adana Demirspor yönetimi, aleyhlerine verilen penaltı sebebiyle takımı sahadan çekme kararı almış ve oyuncular soyunma odasına gitmişti.

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SON DAKİKA: TFF’den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu

Bu olay sonrası tüm eleştiri okları hakem Oğuzhan Çakır ve yabancı VAR hakemi Jakob Sundberg'e çevrildi. Danimarkalı VAR hakemi için flaş bir karar alındığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: TFF’den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu

SEVKLER YAPILDI, GÖZLER PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Adana Demirspor maçı için PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Adana Demirspor kulübü, "Başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya verildi.

SON DAKİKA: TFF’den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve kulüp idarecisi Cihan Elçiçek'in, aynı müsabakadaki "Sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak disipline gönderildiği duyuruldu. PFDK, verilen cezaları yarın açıklayacak.

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