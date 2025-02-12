Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:11
SON DAKİKA: TFF'den gündem olan VAR hakemi Sundberg için flaş karar! G.Saray - A. Demirspor maçına damga vurmuştu
Son dakika haberi: Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, Adana ekibinin oyuncularının sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Tüm dünyanın spor gündemine oturan bu olay sonrası gözler TFF'ye çevrildi. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Jakob Sundberg'in penaltı pozisyonundaki kararı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. TFF'nin VAR hakemi Sundberg için aldığı flaş karar da belli oldu.