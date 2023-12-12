Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Maç bitiminde sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşananları kınadığını açıklarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma başlatıldığını kaydetti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakem Halil Umut Meler'e saldırıyı kınadığını belirterek "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...