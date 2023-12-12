Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

"TÜM MAÇLAR İPTAL EDİLDİ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılan olağanüstü toplantının ardından tüm liglerin ertelendiğini açıkladı. Ekşi, "TFF olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.