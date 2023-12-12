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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi
Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 06:42

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Maç bitiminde sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşananları kınadığını açıklarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da soruşturma başlatıldığını kaydetti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakem Halil Umut Meler'e saldırıyı kınadığını belirterek "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

Son dakika haberleri: MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e saldırdı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Halil Umut Meler’e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi

"TÜM MAÇLAR İPTAL EDİLDİ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılan olağanüstü toplantının ardından tüm liglerin ertelendiğini açıkladı. Ekşi, "TFF olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.

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