Giriş Tarihi: 20.12.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 10:01

Son dakika Beşiktaş haberi: Antonio Conte el yaktı! O isim geliyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni yönetimi ile toparlanmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yarışında yer almak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da yeni hoca için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile sadece 27 Aralık'a kadar geçerli opsiyon uzatması yapan yönetim, yeni teknik adam için düğmeye bastı. Conte ile görüşme gerçekleştiren Kartal, yüksek maliyetten dolayı diğer isimlere yöneldi. Ünlü hoca sezon sonunu işaret etti. İşte tüm detaylar...