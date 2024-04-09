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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...
Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 13:47

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan ligi üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Arayışlarına devam eden Kartal'ın yeni sezon için ilk transferi belli olurken, kiralık oyuncularından ise kötü haber geldi. İşte tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...

Bir yandan ligi üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...

Arayışlarına devam eden Kartal'ın yeni sezon için ilk transferi belli olurken, kiralık oyuncularından ise kötü haber geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kiralık gönderdiği oyunculardan bonservis geliri elde etmeyi umuyordu ancak beklentiler bu yönde olmadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...

Sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4.5 milyon Euro opsiyonla Marsilya'ya kiralayan siyah-beyazlı ekip, Kamerunlu futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.

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