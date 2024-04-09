Giriş Tarihi: 09.04.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
13:47
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'ın ilk transferi belli oldu! Kiralıklardan kötü haber...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan ligi üçüncü bitirmek isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Arayışlarına devam eden Kartal'ın yeni sezon için ilk transferi belli olurken, kiralık oyuncularından ise kötü haber geldi. İşte tüm detaylar...