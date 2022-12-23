"OZAN'LA İLGİLİ TASARRUFUMUZ YOK"

Teknik direktör Şenol Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok. Ozan ve diğer oyuncularla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok." diye konuşmuştu.