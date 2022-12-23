Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Şenol Güneş'in istediği oluyor...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 13:35

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Şenol Güneş'in istediği oluyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şanlıurfaspor'u 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Beşiktaş, Dünya Kupası sonrası Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda, Şenol Güneş'i mutlu edecek bir ayrılık yaşanıyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Şenol Güneş’in istediği oluyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şanlıurfaspor'u 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Beşiktaş, Dünya Kupası sonrası Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda, Şenol Güneş'i mutlu edecek bir ayrılık yaşanıyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Şenol Güneş’in istediği oluyor...

Dünya Kupası için verilen aranın sona ermesiyle yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Şenol Güneş’in istediği oluyor...

Devre arasına kadar olan süreçte puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Şenol Güneş’in istediği oluyor...

Savunmaya ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme son olarak milli futbolcu Ozan Tufan gelmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Şenol Güneş’in istediği oluyor...

"OZAN'LA İLGİLİ TASARRUFUMUZ YOK"

Teknik direktör Şenol Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ozan Tufan beğendiğim bir oyuncu. Şu anda Hull City'nin oyuncusu, benimle ilgisi yok. Ozan ve diğer oyuncularla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok." diye konuşmuştu.

SON DAKİKA