Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
13:35
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Şenol Güneş'in istediği oluyor...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şanlıurfaspor'u 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Beşiktaş, Dünya Kupası sonrası Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda, Şenol Güneş'i mutlu edecek bir ayrılık yaşanıyor. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...