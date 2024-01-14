Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
12:23
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fernando Santos'la birlikte ilk maçına çıkan Beşiktaş, rakibi VavaCars Fatih Karagümrük'ü Semih Kılıçsoy, Milot Rashica ve Gedson Fernandes'in golleriyle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Portekizli hoca göreve geldikten sonra yıldız transferi için yönetime mesajını verdi. İşte Beşiktaş'ın gündeminde olan o yıldız ve transfer haberinin detayları...