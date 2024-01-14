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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:23

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fernando Santos'la birlikte ilk maçına çıkan Beşiktaş, rakibi VavaCars Fatih Karagümrük'ü Semih Kılıçsoy, Milot Rashica ve Gedson Fernandes'in golleriyle 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Portekizli hoca göreve geldikten sonra yıldız transferi için yönetime mesajını verdi. İşte Beşiktaş'ın gündeminde olan o yıldız ve transfer haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, bu karşılaşmada takımın başında ilk sınavına çıktı ve 3 puan ile başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...

BEŞİKTAŞ'TA SLAVEN BILIC SONRASI BİR İLK

Portekizli çalıştırıcı, Slaven Bilic'ten sonra Beşiktaş'ta çıktığı ilk müsabakada galibiyet elde eden ilk teknik direktör oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...

ABOUBAKAR'A AFRİKA ŞOKU!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası için gittiği Kamerun Milli Takımı'nda sakatlandı. Tecrübeli golcü, sol üst arka adalesinden 1. derece yırtık sakatlığı yaşarken, milli takım kampında tedavisine başlandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...

31 yaşındaki futbolcunun tedavisine vereceği yanıta göre turnuvadaki akıbeti belli olacak. 2-3 hafta oynaması beklenmezken Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi çok zor görülüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...

YEDEK KULÜBESİNE SANTOS'TAN AYAR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos, ilk maçına sahadaki organizasyon değişikliğiyle başladı. Portekizli teknik adam, siyah-beyazlı takımın solda bulunan yedek kulübesini sağa aldırdı. Bunun nedeninin ise Santos'un yan hakemle daha rahat iletişim kurmak için yaptığı belirtildi.

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