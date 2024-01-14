Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos transfer emrini verdi! Beşiktaş yeni yıldızını buldu...

YEDEK KULÜBESİNE SANTOS'TAN AYAR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos, ilk maçına sahadaki organizasyon değişikliğiyle başladı. Portekizli teknik adam, siyah-beyazlı takımın solda bulunan yedek kulübesini sağa aldırdı. Bunun nedeninin ise Santos'un yan hakemle daha rahat iletişim kurmak için yaptığı belirtildi.