Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:50

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli'nin yıldızı Kartal oluyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirdiğini açıklamıştı. Güneş yönetiminde ise yükselen bir performansa imza atan siyah-beyazlı ekip, sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Kartal'da Roman Saiss'in adının Marsilya ve Lens ile anılmasının ardından alternatif bir isim aranmaya başlanmıştı. Siyah-beyazlı ekip, aradığı ismi İtalya'da buldu ve transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer ait tüm detaylar...