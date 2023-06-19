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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli'nin yıldızı Kartal oluyor...
Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 16:50

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli'nin yıldızı Kartal oluyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirdiğini açıklamıştı. Güneş yönetiminde ise yükselen bir performansa imza atan siyah-beyazlı ekip, sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Kartal'da Roman Saiss'in adının Marsilya ve Lens ile anılmasının ardından alternatif bir isim aranmaya başlanmıştı. Siyah-beyazlı ekip, aradığı ismi İtalya'da buldu ve transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli’nin yıldızı Kartal oluyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirdiğini açıklamıştı. Güneş yönetiminde ise yükselen bir performansa imza atan siyah-beyazlı ekip, sezonu 78 puanla 3. sırada tamamladı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren Kartal'da Roman Saiss'in adının Marsilya ve Lens ile anılmasının ardından alternatif bir isim aranmaya başlanmıştı. Siyah-beyazlı ekip, aradığı ismi İtalya'da buldu ve transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli’nin yıldızı Kartal oluyor...

Beşiktaş, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Şenol Güneş yönetiminde 3. sırada tamamladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli’nin yıldızı Kartal oluyor...

Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Kartal, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli’nin yıldızı Kartal oluyor...

EKAMBİ BOMBASI

Yeni sezonda ilk 11 seviyesinde en az 4-5 transfer yapacak olan Beşiktaş, sol kanat-forvet pozisyonunu güçlendirmek için başta Ante Rebic olmak üzere çeşitli adaylarla görüşmeler yaparken yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Napoli’nin yıldızı Kartal oluyor...

Geçtiğimiz sezonu Rennes'de kiralık geçiren 30 yaşındaki Karl Toko Ekambi bunlardan biri oldu. Kamerunlu oyuncu, kulübü Olympique Lyon ile kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetme adına pazarlık yapıyor.

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