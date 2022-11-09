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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Şenol Güneş neşteri vuruyor! Tarihi karar verildi, işte o transferler...
Giriş Tarihi: 09.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 09:16

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Şenol Güneş neşteri vuruyor! Tarihi karar verildi, işte o transferler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'a karşı derbide 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş,takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın gidişatını etkileyecek kararın tüm ayrıntıları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş neşteri vuruyor! Tarihi karar verildi, işte o transferler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'a karşı derbide 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş,takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın gidişatını etkileyecek kararın tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş neşteri vuruyor! Tarihi karar verildi, işte o transferler...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli bir yara alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda gündem transfer...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş neşteri vuruyor! Tarihi karar verildi, işte o transferler...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Serik Belediyespor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik heyet, az süre alan oyunculara fırsat tanıyıp, performanslarını görmek için kadroda değişikliğe gidecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş neşteri vuruyor! Tarihi karar verildi, işte o transferler...

YEDEKLER ŞANS BULACAK

Saat 21.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak maçta siyah-beyazlıların; Ersin Destanoğlu, Welinton, Emrecan, Atiba Hutchinson ve Kerem Kalafat gibi henüz süre verilmeyen oyuncuları ilk 11'de maça başlatması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş neşteri vuruyor! Tarihi karar verildi, işte o transferler...

Turgut Doman'ın yöneteceği maçta ayrıca Tayfur Bingöl, Nathan Redmond, Dele Alli ve Jackson Muleka'nın da performansları Antalya maçı öncesi kendileri adına referans olacak.

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