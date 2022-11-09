Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'a karşı derbide 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş,takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın gidişatını etkileyecek kararın tüm ayrıntıları...