Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen Beşiktaş 3 puanın sahibi olurken, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Stoper ve orta saha için yoğun tempoda çalışan siyah-beyazlılar, takımda düşünülmeyen isimlerle ilgili de radikal bir karar almak üzere. Beşiktaş, takımda düşünmediği 4 ismi gönderip, Avrupa çapında tanınan 4 ismi transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. İşte haberin tüm ayrıntıları...