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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan tarihi karar! 4 ismin yerine 4 yıldız geliyor...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 15:40

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan tarihi karar! 4 ismin yerine 4 yıldız geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen Beşiktaş 3 puanın sahibi olurken, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Stoper ve orta saha için yoğun tempoda çalışan siyah-beyazlılar, takımda düşünülmeyen isimlerle ilgili de radikal bir karar almak üzere. Beşiktaş, takımda düşünmediği 4 ismi gönderip, Avrupa çapında tanınan 4 ismi transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan tarihi karar! 4 ismin yerine 4 yıldız geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenen Beşiktaş 3 puanın sahibi olurken, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Stoper ve orta saha için yoğun tempoda çalışan siyah-beyazlılar, takımda düşünülmeyen isimlerle ilgili de radikal bir karar almak üzere. Beşiktaş, takımda düşünmediği 4 ismi gönderip, Avrupa çapında tanınan 4 ismi transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan tarihi karar! 4 ismin yerine 4 yıldız geliyor...

2022-2023 sezonuna evi Vodafone Park'taki Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, hem oyuncu alımı hem de satımı konusunda büyük bir transfer atağına geçiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan tarihi karar! 4 ismin yerine 4 yıldız geliyor...

Beşiktaş, oturmuş kadrosuna iyi takviyeler yapan Trabzonspor'un yanı sıra çok sayıda önemli transfer yapan ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan tarihi karar! 4 ismin yerine 4 yıldız geliyor...

Yönetim de teknik heyetten gelen transfer taleplerini yerine getirmek için elindeki tüm olanakları kullanarak girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan tarihi karar! 4 ismin yerine 4 yıldız geliyor...

TARİHİ KARAR

Ajansspor'un haberine göre; ligin ilk maçını 1-0 kazanmasına karşın stoper, orta alan ve kanatlarda takviye ihtiyacı ortaya çıkan Beşiktaş, toplam 4 transfer yapmak için yoğun şekilde çalışmalar yürütüyor.

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