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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 11:38

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk transferini Emrecan Bulut'u kadrosuna katarak yapan Kartal, Trabzonspor'un da gündeminde olan ismi kadrosuna katmak için harekete geçti ve ilk teklifini yaptı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Trabzonspor’a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk transferini Emrecan Bulut'u kadrosuna katarak yapan Kartal, Trabzonspor'un da gündeminde olan ismi kadrosuna katmak için harekete geçti ve ilk teklifini yaptı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Trabzonspor’a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş, 78 puan toplayarak 2. sırada yer aldı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Trabzonspor’a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...

Yeni sezon için ise hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Şenol Güneş ve siyah-beyazlı yönetim çalışmalara şimdiden başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Trabzonspor’a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...

Şenol Güneş'in transfer raporu doğrultusunda hareket etme kararı alan Kartal'da birçok alana takviye yapılması planlanırken, önceliğin stoper ve hücum hattı olması bekleniyor.

Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperin imza parası isteği pazarlıkları uzatmıştı. Ancak Kartal, ikili görüşmeler sonucunda bu sorunu ortadan kaldırmayı başardı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan Trabzonspor’a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...

ŞENOL GÜNEŞ: ACİL TRANSFER YAPMALIYIZ

Teknik direktör Şenol Güneş'in önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Acil transfer yapmalıyız. Stoper almak zorundayız" şeklindeki çağrısı üzerine hızını artıran Beşiktaş yönetimi, ilk bombayı patlatıyor.

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