Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 11:38

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a yılın çalımı! İlk teklif yapıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ilk transferini Emrecan Bulut'u kadrosuna katarak yapan Kartal, Trabzonspor'un da gündeminde olan ismi kadrosuna katmak için harekete geçti ve ilk teklifini yaptı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...