Giriş Tarihi: 23.05.2022 07:22 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 07:22

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'da flaş Alexander Sörloth gelişmesi! Formül bulundu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 59 puanla 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon biter bitmez çalışmalara başlayan siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdürüyor. Öncelikle golcü transferini bitirmek isteyen Kartal, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. İstenilen bonservis bedeli nedeniyle transferin bitmesi düşük bir ihtimal olarak görülürken, flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Sörloth transferi için formülü buldu. İşte tüm detaylar...