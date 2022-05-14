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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael'den transfer kararı
Giriş Tarihi: 14.05.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 15:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael'den transfer kararı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Valerien Ismael ile birlikte yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çeken ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yönetim yeni sezona yeniden şampiyonluk parolasıyla girmek istiyor. Alexander Sörloth transferi derken Valerien Ismael'den sürpriz karar geldi...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael’den transfer kararı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Yeni teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde transferler yapmak isteyen Kartal'da kimlerin kalacağı merak ediliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael’den transfer kararı

Beşiktaş'ta Norveçli yıldız Alexander Sörloth transfer iddiaları gündeme gelirken, teknik direktör Valerien Ismael'den büyük bir sürpriz karar geldi. Fenerbahçe derbisi sonrası Batshuayi'yi eleştiren Valerien Ismael, daha fazla gol atabilecek bir oyuncu transfer edeceklerini ifade etmişti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael’den transfer kararı

Emirhan İlkhan son maçlarda gösterdiği performansla hocasının iyice gözüne girdi. Yeni sezonda birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan siyahbeyazlılar, Gedson Fernandes ile temmuz ayından itibaren birlikteliğine başlayacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael’den transfer kararı

Kartal, orta saha için Gedson dışında kiralık olarak takımda bulunan Can Bozdoğan'ın bonservisini almayı ve ayrıca bir de yabancı alternatif takviyesi yapmayı planlıyordu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael’den transfer kararı

Ancak Emirhan'ın çıkışıyla birlikte planlama değişti. Genç ismi gelecek sezon vitrine koymayı amaçlayan Beşiktaş, yabancı transferini rafa kaldırmış durumda.

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