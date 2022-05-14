Giriş Tarihi: 14.05.2022 14:56
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
15:06
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael'den transfer kararı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Valerien Ismael ile birlikte yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çeken ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yönetim yeni sezona yeniden şampiyonluk parolasıyla girmek istiyor. Alexander Sörloth transferi derken Valerien Ismael'den sürpriz karar geldi...