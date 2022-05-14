Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sörloth derken büyük sürpriz! Valerien Ismael’den transfer kararı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Yeni teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde transferler yapmak isteyen Kartal'da kimlerin kalacağı merak ediliyor.