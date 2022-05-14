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Haberler Galeri Son dakika: Burak Elmas'ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! "Utanç verici"
Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:07

Son dakika: Burak Elmas'ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! "Utanç verici"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray 4 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Yeni başkanın seçilmesinden sonra yeni bir teknik direktör de takımın başına geçecek. Galatasaray'da seçim kaosu devam ederken bir yandan Luis Campos'un yaptığı açıklamaların yankısı devam ediyor. Luis Campos görevini neden bıraktı? SABAH Spor yazarlarından Campos'un ifadelerine yönelik çok sert sözler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Burak Elmas’ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! Utanç verici

4 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da kriz ve kaos devam ediyor. Yeni bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak edilen camiada şimdi de Luis Campos'un yaptığı açıklamalarda yanku buldu.

Son dakika: Burak Elmas’ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! Utanç verici

Burak Elmas'ın göreve getirdiği Luis Campos'un ayrılık sözleri gündemde tartışma konusu oldu. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, Campos'un sözlerine yönelik sert sözler sözler kaleme aldı.

Günün sorusu: Luis Campos hem Türk futbolu hem de Galatasaray'a sert eleştiriler yaparak ayrıldı. Neden bir anda gitti?

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Son dakika: Burak Elmas’ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! Utanç verici

LEVENT TÜZEMEN: BAŞKAN ELMAS DAVA AÇSIN

Luis Campos'un, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili yaptığı yorumları tamamen saçmalık olarak görüyorum. 4 ayda cebine 400 bin Euro'yu koyan Campos'un, Galatasaray'ı ve Galatasaray'ın geleceğini düşünmediğini söylemeliyim. Portekizli'nin felsefesinin "Galatasaray bahane, kazanacağın para şahane" olduğunu vurguluyorum. Böylesine sıradan bir ismin asırlık bir kulübü yerden yere vurup kaçarcasına gitmeye hiç ama hiç hakkı yok.

Son dakika: Burak Elmas’ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! Utanç verici

"SÖYLEMLERİ UTANÇ VERİCİ"

Kulübün başına Luis Campos'u getiren başkan Burak Elmas, camianın, Portekizli'nin söylemleriyle ilgili duyduğu rahatsızlığa da hemen el koymalıdır.

Son dakika: Burak Elmas’ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! Utanç verici

Luis Campos'un söylemleri utanç vericidir, üstü kapatılmamalıdır. Gerekirse G.Saray Başkanı Burak Elmas, Campos'a G.Saray'ı küçük düşürücü söylemlerinden dolayı dava açmalıdır.

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