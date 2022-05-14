Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:05
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
10:07
Son dakika: Burak Elmas'ın göreve getirdiği Luis Campos için şok sözler! "Utanç verici"
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray 4 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Yeni başkanın seçilmesinden sonra yeni bir teknik direktör de takımın başına geçecek. Galatasaray'da seçim kaosu devam ederken bir yandan Luis Campos'un yaptığı açıklamaların yankısı devam ediyor. Luis Campos görevini neden bıraktı? SABAH Spor yazarlarından Campos'un ifadelerine yönelik çok sert sözler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...