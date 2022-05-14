LEVENT TÜZEMEN: BAŞKAN ELMAS DAVA AÇSIN

Luis Campos'un, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili yaptığı yorumları tamamen saçmalık olarak görüyorum. 4 ayda cebine 400 bin Euro'yu koyan Campos'un, Galatasaray'ı ve Galatasaray'ın geleceğini düşünmediğini söylemeliyim. Portekizli'nin felsefesinin "Galatasaray bahane, kazanacağın para şahane" olduğunu vurguluyorum. Böylesine sıradan bir ismin asırlık bir kulübü yerden yere vurup kaçarcasına gitmeye hiç ama hiç hakkı yok.