Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...

"ANLIYORUZ Kİ FATİH TERİM'E BU YÖNETİMİNİ ALDIĞI TAVIR..."

"Daha o günlerde Galatasaray'da bir transfer çetesi varmış. Çetenin isimleri açıklanmıyor ama iddialar önemli. Anlıyoruz ki Fatih Terim'e bu yönetimin aldığı tavır ve hocayı göndermeye yönelik eylem planı o günlerde hayata geçmiş. İddia sahibi kişi iddialarını ispatlamakla mükelleftir."