Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:08

Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...

Son dakika haberi... Galatasaray'da yönetim ibra edilmedi ve 30 Nisan'da seçime gidilecek. Geçtiğimiz günlerde yönetimde yer alan Işıtan Gün, Fatih Terim'in de içinde olduğu bir yazı kaleme almış ve tartışmalara sebep olmuştu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Işıtan Gün'ün iddiaları hakkında çok sert sözler söyledi. Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? İşte o çarpıcı ifadeler...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimini mali açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi ve 30 Nisan'da yeni bir seçime gidilecek. Seçimde aday olacağının açıklayan 2 isim Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu oldu. Abdurrahim Albayrak ve Dursun Özbek'in de aday olacağı konuşuluyor.

Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...

Burak Elmas yönetiminde de yer alan Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde uzun bir yazı yayınlamış ve Fatih Terim hakkında da çok çarpıcı ifadeler yer almıştı. Yayınlanan yazının ardından tartışma konusu olan yazının yayınlanma amacı neydi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Işıtan Gün'ün iddiaları hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? İşte o ifadeler...

Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...

"SUÇLAMALAR AĞIR"

"Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, itiraf niteliğinde bir mektup yayınladı... Suçlamaları ağır. Galatasaray'ın özel bir dosyasını (Başkan Burak Elmas'ın bilgisiyle) bir bir açıkladı. Fatih Terim'in ettiği küfüre kadar yazdı. Raporun hazırlanış tarihi 2021 Haziran ayı. Burak Elmas'ın yönetime geldiği günler..."

Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...

"ANLIYORUZ Kİ FATİH TERİM'E BU YÖNETİMİNİ ALDIĞI TAVIR..."

"Daha o günlerde Galatasaray'da bir transfer çetesi varmış. Çetenin isimleri açıklanmıyor ama iddialar önemli. Anlıyoruz ki Fatih Terim'e bu yönetimin aldığı tavır ve hocayı göndermeye yönelik eylem planı o günlerde hayata geçmiş. İddia sahibi kişi iddialarını ispatlamakla mükelleftir."

SON DAKİKA