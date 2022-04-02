Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
11:08
Son dakika: Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? Çok çarpıcı sözler...
Son dakika haberi... Galatasaray'da yönetim ibra edilmedi ve 30 Nisan'da seçime gidilecek. Geçtiğimiz günlerde yönetimde yer alan Işıtan Gün, Fatih Terim'in de içinde olduğu bir yazı kaleme almış ve tartışmalara sebep olmuştu. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü köşe yazısında Işıtan Gün'ün iddiaları hakkında çok sert sözler söyledi. Terim ve Burak Elmas yönetimi arasında neler yaşandı? İşte o çarpıcı ifadeler...