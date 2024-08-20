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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya şok sözler! "Sokaktaki adam bile..."
Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:03

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya şok sözler! "Sokaktaki adam bile..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Göztepe karşısında 1 puana razı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta isimler, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar, Mourinho hakkında sert sözler sarf etti. İşte o yazılar ve tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya şok sözler! Sokaktaki adam bile...

Trendyol Süper Lig'de Göztepe karşısında 1 puana razı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta isimler, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar, Mourinho hakkında sert sözler sarf etti. İşte o yazılar ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya şok sözler! Sokaktaki adam bile...

ÖZBOSTAN: F.Bahçe, Göztepe maçında 1 puana razı oldu. Jose Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim" dedi. Portekizli teknik adama eleştiri çok. Siz Fenerbahçe'de ışık görüyor musunuz?

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya şok sözler! Sokaktaki adam bile...

ÜRÜNDÜL: Zaman lazım ama Mourinho, deneyimine ve kariyerine ters düşen, ciddi hatalar yapıyor. İkinci yarıda atak oynarsınız, gol pozisyonları kaçırırsınız, üçüncüyü atamayıp iki tane yersiniz, olur futbol bu… Ama Fenerbahçe büyük bir baskı altında kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya şok sözler! Sokaktaki adam bile...

Tabii ki 120 dakikalık Lille maçının yıprattığı oyuncular fizik olarak düştüler. Mourinho'nun hamleler yapması lazımdı daha ilk golü yemeden. Örneğin bir sprinter, kontratak için Oğuz, orta sahaya bir takviye, ama yapmadı. Sonuçta da puan kaybedildi ama takım toparlanacaktır.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya şok sözler! Sokaktaki adam bile...

TÜZEMEN: Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim" diyor ancak F.Bahçe'yi mucitlik yaparak yönetmeye çalışıyor. Her maça farlı 11'le çıkıyor. İyi oynayan bir oyuncu, bir sonraki hafta kulübede oturuyor.Futbolda başarının sırrı istikrarlı kadrodur.

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