Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya şok sözler! "Sokaktaki adam bile..."

Tabii ki 120 dakikalık Lille maçının yıprattığı oyuncular fizik olarak düştüler. Mourinho'nun hamleler yapması lazımdı daha ilk golü yemeden. Örneğin bir sprinter, kontratak için Oğuz, orta sahaya bir takviye, ama yapmadı. Sonuçta da puan kaybedildi ama takım toparlanacaktır.