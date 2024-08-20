Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
08:03
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya şok sözler! "Sokaktaki adam bile..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Göztepe karşısında 1 puana razı olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta isimler, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar, Mourinho hakkında sert sözler sarf etti. İşte o yazılar ve tüm detaylar...