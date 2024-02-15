Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olması geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz devinde yalnızca 1 maç forma giyebilen Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Milli file bekçisini renklerine bağlamaya hazırlanan o takım Fenerbahçelileri çileden çıkartacak. İşte son dakika Altay Bayındır haberinin tüm detayları...