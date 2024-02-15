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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:18

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olması geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz devinde yalnızca 1 maç forma giyebilen Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Milli file bekçisini renklerine bağlamaya hazırlanan o takım Fenerbahçelileri çileden çıkartacak. İşte son dakika Altay Bayındır haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olması geniş yankı uyandırmıştı. İngiliz devinde yalnızca 1 maç forma giyebilen Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Milli file bekçisini renklerine bağlamaya hazırlanan o takım Fenerbahçelileri çileden çıkartacak. İşte son dakika Altay Bayındır haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Jorge Jesus önderliğinde 2. sırada itiren Fenerbahçe'de kaptan Altay Bayındır eleştirilerin odağında olmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...

2019 yaz transfer döneminde 1.5 milyon Euro karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olan 25 yaşındaki file bekçisi, gösterdiği performansla kaptanlığa kadar yükselmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...

GEÇTİĞİMİZ SEZON SONU OLDU

Fenerbahçe'deki son sezonunda 40 kez forma giyen milli kaleci, tam 45 gol yedi ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçeliler çileden çıkacak...

Taraftarlarla arasındaki bağ kopma noktasına gelen Altay Bayındır, yaz transfer döneminde 5 milyon Euro bedelle Manchester United'ın yolunu tuttu.

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