Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:52
Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! "15 milyon Euro etmez..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig ekipleri şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ederken, geride kalan haftanın röntgenini çeken SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Gündemde öne çıkan konulara çarpıcı yorumlar yapılırken, usta isim Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder için flaş sözler sarf etti. İşte tüm ifadeler...