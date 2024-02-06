Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! "15 milyon Euro etmez..."

Türkiye, Beşiktaşlı Semih'i konuşuyor. Genç yıldızın kariyer yolculuğu için bir fikriniz var mı? Feyyaz Uçar, "Tutmamız zor" dedi.



ALİ GÜLTİKEN: Semih, kısa süredir forma şansı bulmasına rağmen herkese kalitesini gösterdi. Oyun zekâsı çok yüksek, vuruş kalitesi mükemmel, oyun algısı büyük takım seviyesinde. Bunların daha ötesinde kendine büyük bir öz güven duygusu var. Bir diğer altın özelliği de sahip olduğu bu becerileri ortaya koyabilecek cesareti... Artık büyük takım oyuncusu olarak Türkiye'nin gündemine yerleşti. Bundan sonra da üstüne koyarak devam edecektir.



