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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! "15 milyon Euro etmez..."
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:52

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! "15 milyon Euro etmez..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig ekipleri şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ederken, geride kalan haftanın röntgenini çeken SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Gündemde öne çıkan konulara çarpıcı yorumlar yapılırken, usta isim Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder için flaş sözler sarf etti. İşte tüm ifadeler...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! 15 milyon Euro etmez...

Trendyol Süper Lig ekipleri şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ederken, geride kalan haftanın röntgenini çeken SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Gündemde öne çıkan konulara çarpıcı yorumlar yapılırken, usta isim Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder için flaş sözler sarf etti. İşte tüm ifadeler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! 15 milyon Euro etmez...

Türkiye, Beşiktaşlı Semih'i konuşuyor. Genç yıldızın kariyer yolculuğu için bir fikriniz var mı? Feyyaz Uçar, "Tutmamız zor" dedi.

ALİ GÜLTİKEN: Semih, kısa süredir forma şansı bulmasına rağmen herkese kalitesini gösterdi. Oyun zekâsı çok yüksek, vuruş kalitesi mükemmel, oyun algısı büyük takım seviyesinde. Bunların daha ötesinde kendine büyük bir öz güven duygusu var. Bir diğer altın özelliği de sahip olduğu bu becerileri ortaya koyabilecek cesareti... Artık büyük takım oyuncusu olarak Türkiye'nin gündemine yerleşti. Bundan sonra da üstüne koyarak devam edecektir.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! 15 milyon Euro etmez...

GÜRCAN BİLGİÇ: Semih'in iki özelliği var; kuvvetli ve topu sağına aldığında müthiş bir şutu var. Çıkışını sürdürmesi, fizik kalitesini yüksek tutmasına bağlı. Kendisine iyi bakmalı, doğru antrenman yapmalı ve vazgeçmemeye devam etmeli. Bunlardan biri olmadığında "durdurulabilir" hale gelir. Nihat Kahveci'yi andırıyor stil olarak. Önü açık.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! 15 milyon Euro etmez...

İSKENDER GÜNEN: Zorunluluklar bazen doğruyu bulmayı beraberinde getirir. Mesela Trabzonspor'da kaleci Onur Kıvrak'la yaşanılan sorunun ardından eldivenleri devralan Uğurcan, Mehmet Ekici ile yaşanılan sorunun ardından Yusuf Yazıcı... Eğer Beşiktaş sezon başından beri istediği puanları alsa ya da Aboubakar'la sorun yaşamasa, böylesi yetenekli bir genci kazanma şansı olabilir miydi? Trabzonspor maçında attığı birinci golde vuruş tekniği, ikinci golde ise patlama gücü ve son vuruşu gerçekten takdire şayan. Yetenekli gencin bundan sonra eksiklerini görüp çok çalışması gerekmekte.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Cengiz Ünder için flaş sözler! 15 milyon Euro etmez...

BÜLENT TİMURLENK: Genç forvetlerin, tecrübeli savunmalardan eksik fizikleri nedeniyle yedikleri futbol dayağına Semih'in itiraz edecek bir bedeni ve yere sağlam basan iki ayağı var. Semih yıkılmıyor ve şut kalitesi yerli forvetlerin ortalamasının çok üzerinde. Trabzonspor maçında cepheden ilk golü direk dibine kapatması da bunun en güzel örneği. Feyyaz Uçar haklı ama bu, 'Semih sezon sonunda gider' demek değil. İki büyük sahne var. Önce EURO 2024, sonra gelecek sezon Avrupa'da olmak zorunda olan Beşiktaş'ın Semih'i vitrine çıkartacağı maçlar. Uzun kontratı var, 2025 yazında fiyatının nereye yükseleceğini göreceğiz.

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