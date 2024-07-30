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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'ya 1.92'lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...
Giriş Tarihi: 30.07.2024 19:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:27

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'ya 1.92'lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertli kulüp, Sevilla'dan rekor bonservisle transfer ettiği En-Nesyri transferi sonrası bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte Mourinho'nun onayını verdiği 1.92'lik genç yıldız oyuncu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’ya 1.92’lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’ya 1.92’lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayıyla yeni bir yabancı transferi için daha kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz oyuncu...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’ya 1.92’lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe, bugün Lugano karşısında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında üst tura çıkmak için mücadele verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’ya 1.92’lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını devam ettiren sarı lacivertliler, transfere doymak bilmiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’ya 1.92’lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...

Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Sevilla'dan da rekor bonsrevis bedeliyle Faslı golcü En-Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe bir golcü oyuncu daha girişimlere başladı.

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