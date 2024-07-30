Giriş Tarihi: 30.07.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
19:27
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'ya 1.92'lik genç yıldız! Fenerbahçe transferde durmuyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertli kulüp, Sevilla'dan rekor bonservisle transfer ettiği En-Nesyri transferi sonrası bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İşte Mourinho'nun onayını verdiği 1.92'lik genç yıldız oyuncu...