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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:05

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz döneminde Maximin, En-Nesyri ve Amrabat gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, bomba bir isim için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne için İngiltereye uçtu. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere’ye uçtu...

Ara transfer dönemi için kollarını sıvayan Fenerbahçe yönetimi, yıldız hamlesi için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli yönetimin Kevin De Bruyne için harekete geçtiği iddia edildi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere’ye uçtu...

F.BAHÇE ZİRVEDEN UZAKLAŞIYOR

Trendyol Süper Lig'de son maçında Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere’ye uçtu...

Kadrosuna yeni takviyeler yapacak olan sarı-lacivertli takım, Amrabat, Maximin ve En-Nesyri gibi yıldızları transfer etmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere’ye uçtu...

Sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun da onayıyla Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Kevin De Bruyne için harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere’ye uçtu...

Bu sezon Premier Lig'de büyük bir hüsran yaşayan Pep Guardiola'nın da onayıyla takımda değişikliğe gidileceği ifade ediliyor.

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