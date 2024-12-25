Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
13:05
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yaz döneminde Maximin, En-Nesyri ve Amrabat gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, bomba bir isim için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne için İngiltereye uçtu. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...