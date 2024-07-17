Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
13:06
Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer bombaları peş peşe! Yıldız golcü Fener'e...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferleri bir bir açıklıyor. Son olarak Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerini de açıklayan Kanarya'dan bomba bir hamle geldi. Fenerbahçe, Alman devinin yıldız golcüsünün transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...