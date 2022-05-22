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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a şok sözler: "Galatasaray'a söz verdiğin..." | Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus - İsmail Kartal tahmini
Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 10:49

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a şok sözler: "Galatasaray'a söz verdiğin..." | Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus - İsmail Kartal tahmini

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda küme düşen Yeni Malatyaspor'u Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can ve Valencia'nın (2) golleriyle 5-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç, Sarı-Lacivertliler'in gol şov yaptığı karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mert Hakan için sert ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar ise Jorge Jesus'la anlaşan Sarı-Lacivertliler'in İsmail Kartal'ı çok arayacağını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a şok sözler: Galatasaray’a söz verdiğin... | Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus - İsmail Kartal tahmini

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda küme düşen Yeni Malatyaspor'u Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can ve Valencia'nın (2) golleriyle 5-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç, Sarı-Lacivertliler'in gol şov yaptığı karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mert Hakan için sert ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar ise Jorge Jesus'la anlaşan Sarı-Lacivertliler'in İsmail Kartal'ı çok arayacağını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a şok sözler: Galatasaray’a söz verdiğin... | Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus - İsmail Kartal tahmini

GÜRCAN BİLGİÇ - HESAP (!) ZAMANI

Fenerbahçe ile ilgili. Ligden düşmelerine rağmen son maçlarını, kendileri için hedef haline getirdiler, iyi mücadele ettiler. Maç başladığında Fenerbahçeli oyuncuların da hedefi Serdar Dursun oldu. Gol krallığında kendi arkadaşlarının ismi için kurguladılar oyunu. Her akında pas tercihi oldu Serdar...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a şok sözler: Galatasaray’a söz verdiğin... | Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus - İsmail Kartal tahmini

Attığı golü VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in yorumu iptale götürdü. Aynı İrfan Can'a yapılan net penaltıda hakemi izlemeye davet etmeyen de bu hakem arkadaş. Sezonun son maçında aslında Başkan Ali Koç'a net mesaj verdiler; "Boşuna para harcama. Transferler yapıp, usta teknik adamlarla görüşme..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a şok sözler: Galatasaray’a söz verdiğin... | Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus - İsmail Kartal tahmini

Bu hakemlerin bakış açısı, pozisyon yorumlarıyla bir süre sonra oyuncuların da inancı kayboluyor çünkü. Ahmet Nur Çebi'nin dediği gibi, "bunlar" gitmeden, Süper Lig'de hiçbir şey adaletli olamaz.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erman Toroğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a şok sözler: Galatasaray’a söz verdiğin... | Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus - İsmail Kartal tahmini

İsmail Kartal, yere düşmüş, mental olarak bitmiş, fizik olarak tükenmiş bir takımı önce ayağa kaldırdı, sonra şampiyonluk potasına kadar soktu. "Takımın üstünde baskı yoktu ki" diyecek "akıllılar" elbette olacaktır.

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