Giriş Tarihi: 22.05.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
10:49
Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda küme düşen Yeni Malatyaspor'u Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can ve Valencia'nın (2) golleriyle 5-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Gürcan Bilgiç, Sarı-Lacivertliler'in gol şov yaptığı karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mert Hakan için sert ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar ise Jorge Jesus'la anlaşan Sarı-Lacivertliler'in İsmail Kartal'ı çok arayacağını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...