GÜRCAN BİLGİÇ - HESAP (!) ZAMANI

Fenerbahçe ile ilgili. Ligden düşmelerine rağmen son maçlarını, kendileri için hedef haline getirdiler, iyi mücadele ettiler. Maç başladığında Fenerbahçeli oyuncuların da hedefi Serdar Dursun oldu. Gol krallığında kendi arkadaşlarının ismi için kurguladılar oyunu. Her akında pas tercihi oldu Serdar...