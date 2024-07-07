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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor
Giriş Tarihi: 07.07.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 21:22

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında 99 puanla ikincilikle bitiren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın yerine Jose Mourinho'yu göreve getiren sarı-lacivertli ekip, transferde de flaş adımlar atacak. İlk olarak forvet bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe, Süper Lig'i birbirine katacak bir isimle anlaşma sağladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş adımlar atmanın peşinde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor

HAZIRLIK MAÇINDA BERABERE KALDI

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren sarı-lacivertli ekip, Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da Admira Wacker ile karşılaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor

Admira Wacker'ın golünü 7. dakikada Reinhard Young atarken, Fenerbahçe 22. dakikada penaltıdan Edin Dzeko'nun fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor

Sarı-lacivertiler, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor

Öte yandan transfer hazırlıklarını sürdüren Kanarya, çok konuşulacak bir isimle anlaşma sağladı.

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