Giriş Tarihi: 07.07.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
21:22
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Anlaşma tamam: Süper Lig’i birbirine katacak transfer geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın arkasında 99 puanla ikincilikle bitiren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın yerine Jose Mourinho'yu göreve getiren sarı-lacivertli ekip, transferde de flaş adımlar atacak. İlk olarak forvet bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe, Süper Lig'i birbirine katacak bir isimle anlaşma sağladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları…