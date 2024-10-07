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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 07.10.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:11

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 16 puan toplayan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Sarı Lacivertli yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda devre arası takviyeleri için çalışmalarına devam ediyor. Kanarya, ilk etapta 5 oyuncusuyla yollarını ayırmak isterken, 2 ismi de kadrosuna katmaya çalışacak. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de sezon öncesi yapılan birçok takviyeye rağmen ortaya koyulan oyun, Sarı Lacivertli taraftarları mutlu etmedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...

Teknik Direktör Jose Mourinho, milli arada bu soruna çözüm bulmak isterken, bir yandan da ocak ayı için gidecek ve kalacak isimlerin raporunu hazırlamaya başladı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...

Gidecek ve kalacak isimler konusunda hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de eksik görülen bölgelere de takviyeler yapılacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...

Sarı Lacivertli yönetim, yapılacak transferlerle beraber kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...

Kanarya'nın bu kapsamda kadrosuna bulunan 5 oyuncu ile yollarını ayırması beklenirken, 2 isim de kadroya dahil edilmeye çalışılacak.

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