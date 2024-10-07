Giriş Tarihi: 07.10.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
13:11
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de 5 ayrılık, 2 transfer! Devre arası operasyonu ortaya çıktı...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 16 puan toplayan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Sarı Lacivertli yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda devre arası takviyeleri için çalışmalarına devam ediyor. Kanarya, ilk etapta 5 oyuncusuyla yollarını ayırmak isterken, 2 ismi de kadrosuna katmaya çalışacak. İşte yaşanan gelişmeler ve detaylar…