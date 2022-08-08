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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…
Giriş Tarihi: 08.08.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 18:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu en erken açan takım olan Fenerbahçe, transfer dönemini de en hareketli geçiren takımlar arasında başı çekiyor. Yaz transfer döneminde şu ana kadar 11 yeni transfer yapan sarı-lacivertli ekip, bir de golcü oyuncu transferi yapmak istiyor. Golcü arayışlarında birçok oyuncuyla görüşen Kanarya, henüz aradığı ismi bulamadı. Forvet konusunda görüşmeler hızlanırken, daha önce teklif yapılan yıldız oyuncu için bir teklif daha yapıldı ve beklemeye geçildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…

Son dakika haberleri… Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…

Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle sezonu en erken açan takım olan sarı-lacivertliler, tam 11 yeni oyuncuyla anlaşma sağladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…

Yapılan transferlere rağmen bir de golcü almak isteyen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…

Şu ana kadar görüştüğü golcülerle anlaşma sağlamayan Kanarya, transfer dönemi bitmeden tecrübeli bir forvet oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de forvet konusunda görüşmeler hızlanıyor.

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