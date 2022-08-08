Giriş Tarihi: 08.08.2022 18:52 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 18:55

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yeni golcü için dudak uçuklatan bonservis! Ali Koç gözünü kararttı dev teklif yapıldı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de sezonu en erken açan takım olan Fenerbahçe, transfer dönemini de en hareketli geçiren takımlar arasında başı çekiyor. Yaz transfer döneminde şu ana kadar 11 yeni transfer yapan sarı-lacivertli ekip, bir de golcü oyuncu transferi yapmak istiyor. Golcü arayışlarında birçok oyuncuyla görüşen Kanarya, henüz aradığı ismi bulamadı. Forvet konusunda görüşmeler hızlanırken, daha önce teklif yapılan yıldız oyuncu için bir teklif daha yapıldı ve beklemeye geçildi. İşte son dakika haberinin detayları…