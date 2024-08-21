Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
13:23
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den yılın transfer hamlesi! Chelsea'nin yıldızı için harekete geçti...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen ve ligde de Göztepe karşısında 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertli yönetim, gözünü şimdi de Chelsea'nin yıldız oyuncusuna dikti. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve İngilizlerin yazdığı o yıldız futbolcu...