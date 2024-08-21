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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den yılın transfer hamlesi! Chelsea'nin yıldızı için harekete geçti...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 13:23

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den yılın transfer hamlesi! Chelsea'nin yıldızı için harekete geçti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elenen ve ligde de Göztepe karşısında 2 puan kaybeden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertli yönetim, gözünü şimdi de Chelsea'nin yıldız oyuncusuna dikti. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve İngilizlerin yazdığı o yıldız futbolcu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yılın transfer hamlesi! Chelsea’nin yıldızı için harekete geçti...

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor galibiyetinin ardından ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yılın transfer hamlesi! Chelsea’nin yıldızı için harekete geçti...

Yeni bir transfer girişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, dünyaca yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte flaş transferin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yılın transfer hamlesi! Chelsea’nin yıldızı için harekete geçti...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda da Lille'e elenen sarı-lacivertli takım yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yılın transfer hamlesi! Chelsea’nin yıldızı için harekete geçti...

Transfer döneminde En-Nesyri ve Saint Maximin gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, yeni bir transfer için harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den yılın transfer hamlesi! Chelsea’nin yıldızı için harekete geçti...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

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