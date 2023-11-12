Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”
Giriş Tarihi: 12.11.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 21:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 12. haftanın son maçında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi. 1 puanla ayrılan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla yeniden zirveye oturdu. Fenerbahçe'de taraftarlar, yıldız oyuncuyu adeta yerden yere vurdu. İsmail Kartal'ın şans vermekten kaçınmadığı isim için olay ifadeler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”

Galatasaray'ın geçtiğimiz gün Hatayspor'a mağlup olmasının ardından mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”

Karşılaşmaya etkili başlayan Kanarya, hücum oyuncularıyla kaleyi yokladı ancak Adana Demirspor'un kalecisi Ertaç Özbir'i geçemedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”

İlk yarıda birçok kurtarış yapan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'nin etkili ataklarına izin vermedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”

Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona ererken sarı-lacivertli ekip averaj farkıyla yeniden zirveye oturdu ve milli araya lider girdi.

SON DAKİKA