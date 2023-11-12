Giriş Tarihi: 12.11.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 21:05

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi yerden yere vurdu! İsmail Kartal’ın prensi için olay ifadeler: “Kovun gitsin…”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 12. haftanın son maçında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele, 0-0 eşitlikle sona erdi. 1 puanla ayrılan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla yeniden zirveye oturdu. Fenerbahçe'de taraftarlar, yıldız oyuncuyu adeta yerden yere vurdu. İsmail Kartal'ın şans vermekten kaçınmadığı isim için olay ifadeler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…