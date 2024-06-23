Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
15:16
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekipte göreve başlayan Portekizli efsane isim, Fenerbahçe'nin kadrosuna da önemli eklemeler yapacak. Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…