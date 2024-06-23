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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…
Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 15:16

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekipte göreve başlayan Portekizli efsane isim, Fenerbahçe'nin kadrosuna da önemli eklemeler yapacak. Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de rekorlarla dolu bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…

Ezeli rakibiyle nefes nefese bir şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…

Geçtiğimiz sezonu arkasında bırakarak yeni sezon için Jose Mourinho ile anlaşan ve çalışmalarına hemen başlayan Kanarya, flaş transferlere imza atacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…

BATSHUAYI AYRILDI, LEVENT MERCAN GELDİ

Fenerbahçe'de geçen sezonun yıldız ismi Michy Batshuayi, sözleşmesinin bitiminin ardından Galatasaray'a imza attı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni golcüsünü duyurdular! Jose Mourinho bizzat aradı ve…

Golcü oyuncusunu ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, yeni golcü arayışlarına başladı.

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